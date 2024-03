Internet 4,5 milhões de vezes mais rápida? A Universidade de Aston torna-o possível

Um grupo de investigadores da Universidade de Aston alcançou uma velocidade de transmissão de dados da Internet que é 4,5 milhões de vezes mais rápida do que a média da banda larga doméstica. Esta velocidade sem precedentes é a mais rápida alguma vez registada.

301.000.000 megabits por segundo

Como parte de uma colaboração internacional, a equipa transferiu dados a um ritmo de 301 terabits por segundo (301.000.000 megabits por segundo), utilizando uma única fibra ótica normal. Para colocar isto em perspetiva, o relatório da Ofcom sobre o desempenho da banda larga doméstica no Reino Unido, publicado em setembro de 2023, indicava que a velocidade média da banda larga é de apenas 69,4 Mbit/s.

A transmissão bem sucedida de dados foi o resultado da colaboração do Professor Wladek Forysiak do Aston Institute of Photonic Technologies e do Dr. Ian Phillips. Trabalharam em conjunto com investigadores do National Institute of Information and Communications Technology (NICT) no Japão e da Nokia Bell Labs nos EUA.

À medida que a procura de mais dados aumenta, espera-se que esta tecnologia recém-desenvolvida ajude a acompanhar a procura futura. Os cientistas utilizaram fibras óticas: pequenos filamentos tubulares de vidro que transmitem informação através da luz, um meio que os cabos de cobre normais não conseguem igualar em termos de velocidade.

"Antes do nosso dispositivo, ninguém tinha sido capaz..."

A equipa conseguiu esta proeza abrindo novas bandas de comprimento de onda que ainda não são utilizadas nos sistemas normais de fibra ótica para a Internet. As diferentes bandas de comprimento de onda são equivalentes a diferentes cores de luz transmitidas através da fibra ótica. Conseguiram-no desenvolvendo novos dispositivos chamados amplificadores óticos e equalizadores de ganho ótico para aceder a estas bandas.

Phillips liderou o desenvolvimento de um dispositivo de gestão, ou processador ótico, na Universidade de Aston.

Em termos gerais, os dados eram enviados através de uma fibra ótica, tal como uma ligação à Internet em casa ou no escritório. No entanto, para além das bandas C e L disponíveis no mercado, utilizámos duas bandas espectrais adicionais designadas por banda E e banda S. Estas bandas não são tradicionalmente utilizadas para a transmissão de dados. Tradicionalmente, estas bandas não eram necessárias porque as bandas C e L podiam fornecer a capacidade necessária para satisfazer as necessidades dos consumidores. Nos últimos anos, a Aston University tem vindo a desenvolver amplificadores óticos que funcionam na banda E, que é adjacente à banda C no espetro eletromagnético, mas é cerca de três vezes mais larga. Antes do desenvolvimento do nosso dispositivo, ninguém tinha sido capaz de emular corretamente os canais da banda E de uma forma controlada.

Explicou Phillips.

Quais serão as implicações futuras para a Internet?

O Professor Forysiak acrescentou:

Ao aumentar a capacidade de transmissão na rede de base, a nossa experiência poderá conduzir a ligações muito melhores para os utilizadores finais. Esta realização inovadora realça o papel crucial do avanço da tecnologia das fibras óticas na revolução das redes de comunicação para uma transmissão de dados mais rápida e mais fiável. É também uma "solução mais ecológica" do que a implantação de mais fibras e cabos mais recentes, uma vez que utiliza melhor a rede de fibras já implantada, aumentando a sua capacidade de transporte de dados e prolongando a sua vida útil e o seu valor comercial.

Os resultados desta experiência pioneira foram publicados pelo Instituto de Engenharia e Tecnologia e foram apresentados como um artigo "pós-deadline" na Conferência Europeia sobre Comunicações Óticas (ECOC), realizada em Glasgow, em outubro de 2023.

Este feito não só representa um salto significativo na tecnologia de transmissão de dados, como também estabelece uma nova referência para a investigação futura neste domínio.

Leia também: