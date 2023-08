Apenas 8% já tiveram alguma multa por conduzir enquanto usam o telemóvel

Muitas vezes, enquanto vamos na estrada, facilitamos e acabamos por pegar no telemóvel e consultar alguns conteúdos. Seja porque tivemos uma chamada, uma mensagem, uma notificação, entre outros, podendo por em causa a nossa segurança. Como tal, na nossa última questão semanal perguntámos aos nossos leitores se já tiveram alguma multa por conduzir enquanto usavam o telemóvel. E a esmagadora maioria respondeu que não.

Já teve alguma multa por conduzir enquanto usa o telemóvel?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.190 respostas obtidas.

De acordo com os resultados obtidos, verificámos que quase todos os participantes, com 92% dos votos, responderam que nunca tiveram uma multa por conduzir enquanto usam o telemóvel (1.093 votos). Já os restantes 8% confessam que já foram multados devido esta contraordenação (97 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Nos comentários deixados no artigo onde colocámos esta questão, muitos leitores alertam para a diminuição da capacidade de atenção para a condução devido à distração com o telemóvel e deixam algumas alternativas para reforçar a nossa segurança, como o sistema de mãos-livres, auriculares, etc. Mas há também quem garanta que nunca sofreu uma multa neste sentido porque também não pega sequer no telemóvel enquanto conduz.

