Chineses utilizam chip de IA da Nvidia para melhorar uma arma hipersónica

Sabemos que os chips destinados a sistemas de Inteligência Artificial (IA) são consideravelmente mais potentes, pela quantidade de tarefas que têm de executar. Assim sendo, investigadores chineses utilizaram um processador da Nvidia para melhorar uma arma hipersónica.

Conforme avançado pelo South China Morning Post, uma equipa de investigação, na China, implementou com êxito um chip de IA de baixo custo, de modo a melhorar o desempenho de armas hipersónicas.

O chip da Nvidia, que pode ser comprado online por um custo muito menor, quando comparado com outras alternativas topo de gama, demonstrou uma eficiência sem precedentes no processamento de modelos computacionais de dinâmica de fluidos.

A descoberta foi explorada com mais detalhes, num artigo publicado na revista académica chinesa Propulsion Technology, que mostra as capacidades transformadoras do módulo de computador GPU Nvidia Jetson TX2i quando integrado em aeronaves hipersónicas.

Os testes indicam que os cálculos, que anteriormente demoravam segundos a concluir, podem agora ser executados em apenas 25 milissegundos - um feito notável, considerado quatro vezes mais rápido do que um piscar de olhos.

O módulo TX2i no sistema de controlo do motor scramjet não só aumenta o alcance e a estabilidade dos veículos hipersónicos, como também reduz significativamente os seus custos de investigação e desenvolvimento.

Partilhou Sun Ximing, professor no Beijing Power Machinery Research Institute e na Dalian University of Technology.

Conheça o elemento surpreendente: o TX2i da Nvidia

O Jetson TX2i da Nvidia, com um desempenho máximo de precisão única de 1,26 TFlops, surge como uma alternativa acessível aos chips de IA mais caros, como o H100. Apesar de ser efetivamente poderoso, este último é demasiado caro, além de enfrentar restrições de fornecimento.

Por sua vez, o TX2i está amplamente disponível online por algumas centenas de dólares e não é afetado pelos controlos de exportação dos Estados Unidos da América.

A integração do chip da Nvidia marca um afastamento de estudos anteriores que utilizavam placas gráficas de alto desempenho, que, embora possuíssem excelentes capacidades computacionais, eram prejudicadas por fatores como o elevado consumo de energia e as grandes dimensões.

De facto, o tamanho compacto e o processamento eficiente do TX2i fazem dele uma alternativa surpreendentemente competente.

Apesar de ser um desenvolvimento inovador, há arestas por limar, como a correção de ondas de choque e a modelação de dados, no sentido de aproveitar plenamente o potencial do chip de IA. A equipa de investigação salientou a necessidade de testes extensivos em túnel de vento e de voos reais, tendo em vista o aperfeiçoamento.

Por fim, o estudo visa demonstrar a viabilidade da utilização de chips de IA de baixo custo para armas hipersónicas.