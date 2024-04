Apple recusa-se a desbloquear iPhone do adversário do primeiro-ministro indiano

As autoridades na Índia prenderam o primeiro-ministro de Deli, Arvind Kejriwal, antes das eleições, e querem agora chegar às provas de alegados subornos. Contudo, referem, essas provas poderão estar no seu iPhone. A Apple recusa-se a desbloquear o dispositivo. Estará a empresa americana correta?

Não é não!

Kejriwal é o responsável do Partido Aam Aadmi, também conhecido como o partido do homem comum, e, juntamente com dois assessores, foi detido na sexta-feira, 29 de março de 2024. O ministro-chefe Kejriwal, rival do primeiro-ministro Narendra Modi nas próximas eleições gerais, encontra-se atualmente em prisão preventiva por alegada corrupção.

De acordo com o The Indian Express, as autoridades apreenderam também quatro iPhones, incluindo o de Kejriwal. No entanto, Kejriwal recusou-se a desbloquear o seu iPhone, afirmando que, se o fizesse, daria à Direção de Execução (em inglês, ED) pormenores sobre a sua estratégia eleitoral e o que é descrito como alianças pré-eleitorais.

O artigo do Indian Express começa com o facto de a ED ter pedido à Apple para desbloquear o iPhone e refere que esta pediu oficialmente ajuda. Mas, de seguida, revela discretamente que a Apple terá recusado.

A ED foi informada de que era necessária uma palavra-passe para recuperar quaisquer dados.

Diz a publicação.

Acusação quer provas que alegadamente estão no iPhone

Kejriwal e os seus assistentes são acusados especificamente de corrupção relacionada com uma política de bebidas alcoólicas que estava a ser elaborada em 2020/2021. Segundo a publicação, o ministro-chefe afirmou que, posteriormente, atualizou o seu iPhone, o que significa que os dados antigos já não estão disponíveis.

A pena de prisão preventiva tem a duração de sete dias, embora não seja claro quando começou essa semana. O que é mais claro, contudo, é que as eleições gerais na Índia têm lugar num período alargado, com início a 19 de abril de 2024.

Os apoiantes de Kejriwal afirmam que a detenção e a prisão têm motivações políticas, uma vez que a ED é controlada pelo governo.

A Apple não comentou o pedido de desbloqueio do iPhone. A empresa tem uma política de fornecer determinadas informações às autoridades policiais quando intimada, mas nunca desbloqueia iPhones.

Em separado, o CEO da Apple, Tim Cook, encontrou-se várias vezes com o atual primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. A Índia tem-se tornado cada vez mais importante para a Apple, à medida que esta se afasta da dependência excessiva da China para a sua produção.

Deveria a Apple desbloquear o iPhone?

Leia também: