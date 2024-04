dynu: esqueça o serviço no-ip! Este tem tudo o que precisa

Procura um serviço que funcione como o no-ip, mas que seja gratuito, ou melhor, que não seja necessário renovar de 30 em 30 minutos? Já ouviu falar no dynu?

Tal como o no-ip, o dynu é um serviço que permite traduzir o endereço IP dinâmico do seu router, computador ou outro equipamento, (por exemplo: 81.112.159.76) por um “nome” do tipo pplware.ddns.net.

Este serviço disponibiliza um Painel de Controlo para que possa, facilmente, gerir todos os registos criados.

Mas como funciona este serviço?

Vamos considerar que tem um Raspberry PI, ligado à rede wifi lá de casa e este tem o endereço privado 192.168.1.10, estando assim só alcançável na rede privada. No entanto, como gateway, ele tem associado o endereço privado do router (ex. 192.168.1.254) que o permite “sair” para a Internet através do endereço público que está também associado ao router. É este endereço público que vamos usar para alcançar o nosso equipamento a partir do exterior (de referir que é igualmente possível atribuir um endereço público diretamente a um dispositivo – saber mais aqui).

Assim, com o serviço dynu podemos “mapear” o endereço público para um nome (ex. pplware.ddnsfree.om).

Na interface de gestão do serviço, há muitas outras opções que iremos explorar nos próximos tempos, como, por exemplo:

Domain Registrations

E-mail services

SSL Certificates

DNS Failover

Virtual Private Servers

... e várias ferramentas de rede