IRS: Prazo para reclamar termina hoje (domingo)! Mas há mais…

Sim, estamos no final do mês de março e a Autoridade Tributária já tinha dado vários alertas sobre o que os contribuintes têm de fazer até hoje. O prazo para verificar as deduções no IRS e reclamar em caso de omissões termina já este domingo. Veja se está tudo bem.

IRS: Indique a entidade a que pretende consignar 0,5% do seu IRS

Tal como acontece todos os anos, os contribuintes têm de realizar algumas ações em períodos específicos. Os principais prazos do IRS referem-se à verificação de faturas no e-fatura, consulta dos valores das deduções apurados pela Autoridade Tributária (AT), reclamação dos valores das deduções, consignação do IRS e IVA, e entrega da declaração de rendimentos (Modelo 3) ou do IRS automático.

Os contribuintes podem, até hoje, reclamar das despesas gerais, familiares e despesas com direito a dedução do IVA por exigência de fatura. Estas despesas podem influenciar positivamente no valor a receber (ou menos a pagar).

Além da avaliação das despesas, os contribuintes podem, também até hoje, indicar a entidade a que pretendem consignar 0,5% do seu imposto ou da dedução do IVA.

De relembrar que o prazo para entrega da declaração de IRS (face a 2023), começa já amanhã, dia 1 de abril, e prolonga-se até 30 de junho.