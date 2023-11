Foxconn, parceira da Apple, vai investir 1,5 mil milhões de dólares na Índia

A Foxconn planeia investir 1,54 mil milhões de dólares na Índia, o mais recente passo do seu plano de expansão crescente, na sequência de um aumento das receitas no mercado do Sul da Ásia.

Investimento absurdo da Foxconn na Índia

A Foxconn afirmou, num documento enviado à bolsa, que o investimento a ajudará a satisfazer "necessidades operacionais". O investimento surge dois meses depois de a empresa taiwanesa ter afirmado que planeia duplicar a sua força de trabalho e investimento na Índia até ao próximo ano.

A Foxconn trabalha com muitas empresas, incluindo a Apple, e monta os seus dispositivos em fábricas na Índia, numa altura em que muitas gigantes da tecnologia procuram transferir parte da sua base de fabrico para a Índia, num movimento que os analistas descrevem como "China+1".

O investimento da Foxconn, que é o maior fornecedor de EMS a nível mundial, na China aumentou de 2001 a 2017, e abrandou desde 2018, dada a tensão comercial entre os EUA e a China.

A empresa, que opera três campus de fabrico na Índia, retirou-se de uma joint venture de fabrico de chips de 19.5 mil milhões de dólares com a Vedanta no início deste ano, mas disse que continua "confiante" sobre as ambições da Índia.

Construir fábricas a partir do zero numa nova geografia é um desafio, mas a Foxconn está empenhada em investir na Índia. Temos vindo a trabalhar em desafios como este desde a década de 1980. A Foxconn não tem qualquer intenção de fazer outra coisa senão continuar a apoiar fortemente as ambições do governo 'Make in India' e estabelecer uma diversidade de parcerias locais que satisfaçam as necessidades das partes interessadas.

Afirmou na altura a Foxconn, também conhecida pelo nome Hon Hai.

Em agosto, a empresa anunciou planos para investir 600 milhões de dólares em dois projetos no estado de Karnataka, no sul da Índia, para o fabrico de equipamentos de chips e componentes de caixas para iPhones.

