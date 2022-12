Nvidia lançou uma nova GeForce RTX 3050 discretamente

A Nvidia é a líder clara no mercado das placas gráficas. Mas o estatuto por si só não chega e a fabricante tem que continuar empenhada em criar e lançar novos equipamentos que vão ao encontro das necessidades dos seus consumidores.

Como tal, sem que ninguém desse por isso, a empresa norte-americana lançou discretamente uma nova versão do modelo GeForce RTX 3050 com um consumo energético inferior à versão original. A informação foi revelada através de um exemplar da parceira MSI.

Chegou uma nova gráfica GeForce RTX 3050

De forma quase despercebida, a Nvidia lançou uma versão da sua placa gráfica GeForce RTX 3050. Mas este novo chip conta com características ligeiramente diferentes das do modelo original lançado em janeiro de 2022. Embora mantenha as mesmas especificações técnicas, a nova RTX 3050 traz uma significativa melhoria ao nível energético, no sentido em que consome menos energia.

Esta informação tornou-se conhecida uma vez que foi encontrado um modelo da MSI desta nova versão da placa gráfica. Mais concretamente, trata-se do modelo personalizado GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OCV1 da parceira taiwanesa da Nvidia. O elemento 'V1' foi a chave para perceber que estavamos perante um novo modelo.

Possivelmente muitos já aguardavam pela chegada desta nova versão, uma vez que já em fevereiro havia rumores de que a Nvidia preparava uma RTX 3050 com menor consumo energético. Lembramos que este é o modelo mais básico da linha RTX 30 da Nvidia.

No geral, as especificações mantém então as características do modelo inicialmente lançado. O chip conta com 2.560 núcleos CUDA a uma frequência turbo de 1.807 MHz. Traz também uma capacidade de 8 GB de memória GDDR6 de 14 GHz.

O destaque vai assim para o consumo que desceu de 130 W do modelo original para 115 W na nova versão desta GeForce RTX 3050. Esta mudança promoveu também a alteração do conector PCIe de 8 pinos para 6 pinos. E tal como os rumores avançaram antes, o chip gráfico atual é então o GA107, substituindo o GA106.