Cyberpunk Phantom Liberty é 31% mais rápido em GPUs AMD no Linux

Depois de muita espera, finalmente a CD Projekt RED lançou a expansão Phantom Liberty para o popular jogo Cyberpunk 2077. Naturalmente agora é hora de testar tudo e mais alguma coisa e as informações mostram que este jogo consegue ser até 31% mais rápido com placas gráficas da AMD no sistema Linux.

Phantom Liberty é 31% mais rápido com GPUs AMD no Linux

No dia 26 de setembro foi lançada oficialmente a expansão Phantom Liberty para o Cyberpunk 2077. Poucas horas depois deste lançamento, rapidamente se percebeu que estavamos perante uma lufada de ar fresco e de um sucesso por parte da criadora CD Projekt RED, pois o jogo conseguiu obter uma classificação "muito positiva" na plataforma Steam.

No geral, parece que a expansão reforçou a lealdade dos jogadores já frequentes, mas também tem cativado o interesse dos gamers que até tinham deixado de jogar o título. Portanto agora, como seria de esperar, muitos testes vão sendo feitos a esta novidade.

E de acordo com o recente vídeo do canal de YouTube Maximum Fury, verificou-se que as placas gráficas da AMD que executam o jogo Cyberpunk 2077 Phantom Liberty conseguem atingir uma velocidade 31% superior no sistema operativo Linux comparativamente à apresentada no novo Windows 11 da Microsoft. O youtuber testou a expansão numa variante modificada do Fedora Linux, designada Nobara.

Pode ver o teste e os resultados através do vídeo seguinte.

Ao nível de hardware, foi usado um sistema com processador AMD Ryzen 5 5600, uma motherboard B550, 16 GB de memória RAM DDR4 e uma placa gráfica AMD Radeon 5700 XT. Tanto o CPU, como a memória e a GPU foram configuradas com overclock e undervolting para ser possível obter o máximo desempenho.

E embora as configurações possam ter ajudado neste processo, os testes não deixaram claro o que realmente causou esta melhoria significativa de desempenho entre os dois sistemas.