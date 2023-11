Novos periféricos para a Playstation 5

A pequena bomba tecnológica que corresponde a Playstation 5 encontra-se em constante evolução. Não só no que respeita ao seu próprio sistema interno, como também no que toca a novos periféricos e acessórios. Recentemente chegaram alguns e em breve vão chegar novos... venham saber mais.

A Sony e respetivos parceiros têm mantido a Playstation 5 num constante processo de evolução e inovação e em breve vão surgir novos acessórios e periféricos para a consola-mor da Sony.

Por esta altura em que leem estas linhas, já deverão estar disponíveis os novos comandos DualSense e tampas para a PlayStation 5 nas cores Cobalt Blue e Volcanic Red. Já deverão estar disponíveis desde o dia 3 de Novembro.

Entretanto, por outro lado, também irá chegar uma nova cor aos DualSense e tampas da Playstation 5: Sterling Silver. Segundo a Sony, este comando e tampa estarão apenas disponíveis a partir de 26 de Janeiro do próximo ano.

Estes comandos sem fios DualSense têm um preço recomendado de 74,99€ cada um, enquanto que as tampas para a PlayStation 5 custam 59,99€ (PVP recomendado) cada uma.

Earbuds sem fios PULSE Explore e auscultadores sem fios com microfone PULSE Elite

A Sony Interactive Entertainment anunciou ainda que os novos earbuds sem fios PULSE Explore e os auscultadores sem fios com microfone PULSE Elite, que incorporam uma nova tecnologia de áudio sem fios chamada PlayStation Link, assim como os adaptadores USB do PlayStation Link, estarão disponíveis para reserva através da PlayStation Direct a partir do próximo dia 9 de novembro.

De realçar que estes lançamentos representam o início de uma nova era em áudio para os jogos graças à tecnologia de áudio sem fios PlayStation Link e à incorporação de controladores magnéticos planos que, em conjunto, proporcionam aos jogadores uma experiência de áudio 3D envolvente, com latências ultrabaixas e sem perda de qualidade. Para além disto, estes novos periféricos oferecerão ainda um amplo espectro de frequências sonoras, sem distorcer os sons, para que os jogadores possam usufruir de um som extraordinariamente realista nos seus jogos favoritos e oiçam os mesmos exatamente como os seus criadores pretendiam.

Os novos earbuds sem fios PULSE Explore estarão à venda a partir do próximo dia 6 de dezembro enquanto que os auscultadores sem fios com microfone PULSE Elite estarão disponíveis a partir do dia 21 de fevereiro de 2024 na maioria das regiões. O adaptador USB do PlayStation Link está incluído com os PULSE Explore e os PULSE Elite, mas também poderá ser adquirido em separado por 24,99€ (PVP recomendado) a partir de 6 de dezembro. Os PULSE Elite e os PULSE Explore chegarão com um preço recomendado de 149,99€ e 219,99€, respetivamente.

De lembrar que os auscultadores sem fios com microfone PULSE Elite permitirão aos jogadores usufruírem de áudio ultrarrealista com um design confortável, um microfone retrátil e uma bateria de longa duração incorporada. O seu microfone retrátil permitirá posicionar o microfone flexível incorporado para melhor captar a voz dos jogadores, que também o poderão afastar quando não for necessário. Os seus controlos intuitivos também permitirão aos jogadores manterem o foco no jogo, graças aos botões de volume e de silenciamento do microfone facilmente acessíveis.

Relativamente aos novos earbuds sem fios PULSE Explore, é de destacar que estes são os primeiros auriculares sem fios da PlayStation. Os mesmos contam com um design único que inclui quatro almofadas para ajudar os jogadores a encontrarem o tamanho perfeito para os seus ouvidos. A sensação de segurança que transmitem permite ainda aos jogadores focarem-se na partida enquanto o áudio os emerge no jogo. Para além disto, o volume dos PULSE Explore poderá ajustar-se facilmente também com um par de botões em cada auricular.