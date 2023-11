Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para novembro

Definitivamente já estamos no outono e o vento, frio, chuva e a mudança da hora dizem-nos que os dias de calor vão demorar a regressar. Então nada melhor do que fazer um chá ou chocolate bem quente e sentar-se comodamente a ver a sua Netflix. Vamos então conhecer as estreias de filmes e séries na plataforma para este mês de novembro.

Para este novo mês, há diversas novidades na Netflix. Estas estreias são divulgadas pela Netflix Portugal, no entanto poderá haver outras aqui não mencionadas.

Dia 1 - Sete Palmos de Terra

Uma morte na família força uma mãe enlutada e os filhos desta a confrontarem os seus problemas enquanto gerem uma agência funerária.

Já pode ver esta popular série de 2005 na Netflix a partir do passado dia 1 de novembro.

Sete Palmos de Terra

Dia 1 - Locked In

Uma enfermeira tenta desvendar os segredos por detrás do estado grave de uma doente e descobre uma trama marcada por rivalidades, infidelidade, traição e assassínio.

Este fime também estreou no dia 1 deste mês.

Locked In

Dia 1 - Batman o Início

Depois do assassinato dos seus pais, Bruce Wayne treina com uma organização obscura e regressa a Gotham City para combater o crime com um novo disfarce.

Também pode ver este filme desde o dia 1.

Batman o Início

Dia 1 - O Cavaleiro das Trevas

Batman, o tenente Gordon e o procurador-geral Harvey Dent enfrentam o Joker, um mestre do crime com uma maquilhagem grostesca que aterroriza Gotham City.

Este filme também foi para o ar no dia 1 deste mês.

O Cavaleiro das Trevas

Dia 1 - Batman o Cavaleiro das Trevas Renasce

O multimilionário Bruce Wayne veste novamente a pele do seu alter ego, Batman, quando Gotham é ameaçada por novos vilões, incluindo a Catwoman e o terrorista Bane.

Este filme da saga Batman também estreou no dia 1.

Batman o Cavaleiro das Trevas Renasce

Dia 1 - Ladras

Cansada de uma vida a fugir à lei, uma ladra profissional decide reformar-se, mas não sem antes levar a cabo um serviço fácil com a sua parceira e uma nova condutora.

Este filme estreou igualmente no dia 1 de novembro.

Ladras

Dia 2 - Toda a Luz que Não Podemos Ver

Por ondas de rádio em meio de bombardeios, um soldado alemão e uma rapariga cega de origem francesa criam uma conexão fadada ao fracasso neste drama histórico emocionante.

Esta minissérie estreou no dia 2 deste mês.

Toda a Luz que Não Podemos Ver

Dia 3 - Selling Sunset T7

Os agentes imobiliários de elite do Oppenheim Group vendem vidas de luxo a clientes influentes de Los Angeles. As relações são tudo e isso significa grandes dramas.

Pode ver da sétima temporada a partir do dia 3.

Selling Sunset

Dia 3 - Nyad

A nadadora Diana Nyad decide, aos 60 anos, alcançar um sonho quase impossível: nadar mais de 160 km de Cuba até à Florida em mar aberto.

Este filme estreia no dia 3 de novembro.

Nyad

Dia 3 - Sly

Tornou-se cinéfilo para fugir a uma infância problemática e, contra todas as probabilidades, ascendeu ao Olimpo de Hollywood. Stallone conta tudo neste documentário.

Pode ver este filme a partir do dia 3.

Sly

Dia 8 - Robbie Williams

Após 25 anos de uma carreira a solo marcada por grandes êxitos, Robbie recorda a sua juventude e reflete sobre uma vida passada na ribalta.

Esta minissérie vai para o ar no dia 8 de novembro.

Robbie Williams

Dia 10 - O Assassino

Após um erro fatídico, um assassino enfrenta os seus empregadores e a si próprio num ajuste de contas com alcance internacionalmente que ele insiste nada ter de pessoal.

Este filme Netflix tem estreia marcada para o dia 10 deste mês.

O Assassino

Dia 14 - DNA do Crime

As autoridades federais têm de recorrer à criatividade de forma a quebrar o código de uma investigação a um ousado assalto.

Pode ver esta série a partir do dia 14.

DNA do Crime

Dia 14 - Suburra Eterna T1

Com Roma mergulhada no caos, há alianças em jogo e a ascenção de novos clãs criminosos traz um ambiente de alta tensão. Os ventos da mudança sopram no mundo de Suburra.

Está série mais estrear também no dia 14 deste mês.

Suburra Eterna

Dia 16 - The Crown T6 Parte 1

Esta série que retrata a vida e história da família real britânica vai estrear a sua sexta temporada no dia 16 de novembro.

The Crown

Dia 16 - O Melhor. Natal. De Sempre!

Quando uma reviravolta do destino junta as suas famílias no Natal, Charlotte tenta provar que a vida da sua velha amiga Jackie não é tão perfeita como parece.

Este filme tem estreia marcada para o dia 16 de novembro.

O Melhor. Natal. De Sempre!

Dia 17 - Sagrada Família

Uma família que esconde um segredo chocante começa de novo em Madrid, onde novas relações complicam os seus planos e o passado ameaça vir ao de cima.

A segunda temporada vai para o ar dia 17.

Sagrada Família

Dia 17 - Scott Pilgrim dá o Salto

Para os fãs de conteúdos anime, esta série vai estrear no dia 17 deste mês.

Scott Pilgrim dá o Salto

Dia 17 - Rustin

O ativista Bayard Rustin enfrenta racismo e homofobia enquanto ajuda a alterar o curso da história dos Direitos Civis ao organizar a Marcha de 1963, em Washington.

Pode ver este filme a partir do dia 17.

Rustin

Dia 21 - Leo

Adam Sandler dá vida a um lagarto chamado Leo nesta comédia musical sobre o último ano da escola primária visto pelos olhos do animal de estimação da turma.

Este filme Netflix vai para o ar daa 21 de novembro.

Leo

Dia 22 - Squid Game: O Desafio

Imersos no mundo de Squid Game, 456 jogadores reais põem as suas capacidades, e até o carácter, à prova por um prémio de 4.56 milhões de dólares.

Esta série que acaba por ser um programa sobre a vida real estreia no dia 22.

Squid Game: O Desafio

Dia 24 - União Instável

Alex e Eva decidem casar no mesmo lugar em que os seus caminhos se cruzaram, mas uma série de percalços hilariantes atrasam o seu percurso até ao altar.

Pode ver este filme a partir do dia 24.

União Instável

Dia 30 - Troca em Família

O caos abate-se sobre a vida de uma família dias antes do Natal quando um evento cósmico raro faz com que os pais troquem de corpo com os seus filhos adolescentes.

Este filme para toda a família vai para o ar no dia 30 de novembro.

Troca em Família

Dia 30 - Aniquilação Total

Uma equipa de elite comemora à grande, depois de impedir um atentado. Mas quando a verdadeira ameaça aparece, a equipa tem de manter a sobriedade para salvar a situação.

Pode ver esta série após o dia 30 deste mês.

Aniquilação Total

Dia 30 - Virgin River T5 Parte 2

Uma enfermeira procura um novo começo e muda-se de Los Angeles para uma cidade isolada no norte da Califórnia, onde a esperam inúmeras surpresas.

Esta série tem estreia marcada para o dia 30 de novembro.

Virgin River

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?