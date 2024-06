Netflix está a testar a maior remodelação da app de TV dos últimos 10 anos

Uma página inicial redesenhada e simplificada está a caminho da Netflix. A gigante do streaming começou a testar uma grande mudança estética na sua aplicação de TV. Por enquanto, trata-se de um teste limitado a um pequeno número de subscritores, pelo que ainda não se sabe quando chegará a todos os utilizadores da plataforma.

A maior remodelação dos últimos 10 anos

De acordo com o The Verge, a reformulação da Netflix vai abandonar o tradicional menu que desce a partir da margem esquerda do ecrã. Este será substituído por uma seleção de secções que serão acessíveis a partir da margem superior da interface.

Este último é semelhante ao que já é oferecido por serviços como o Amazon Prime Video. No caso da Netflix, os atalhos na parte superior permitirão aceder ao motor de pesquisa e aos catálogos de filmes ou séries, regressar ao ecrã principal ou navegar na secção "My Netflix". Para filtrar os conteúdos por categoria, os utilizadores terão de aceder à ferramenta de pesquisa.

Quanto ao resto da secção estética, as alterações que a Netflix está a testar no seu ecrã inicial incluem a apresentação dos títulos em caixas. Estes irão reproduzir um breve fragmento quando se passa o rato sobre eles durante alguns segundos e mostrarão outras informações de interesse, como a sinopse, a duração, o número de temporadas (no caso de uma série) e a classificação, entre outras.

Pat Flemming, diretor de produtos da Netflix, disse ao The Verge que a intenção é simplificar a experiência dos assinantes na procura por novos conteúdos.

Queríamos realmente tornar mais fácil para os membros determinar se um título é adequado para eles. [...] Temos de pensar nisto como um primeiro esforço, a nossa melhor tentativa inicial para o que pensamos ser uma nova e ótima experiência televisiva.

Afirmou.

E datas, Netflix?

Quanto à data de lançamento para a maioria dos assinantes da Netflix, ainda não há novidades. A empresa deu a entender que, se o redesign funcionar bem e for bem recebido durante o teste, poderá ser disponibilizado a mais utilizadores ao longo dos meses. No entanto, a plataforma de streaming não se comprometeu com uma data específica.

Note-se que a Netflix planeia deixar de suportar dezenas de televisões a partir de 24 de julho. Os primeiros modelos afetados serão os da Sony, lançados em 2014. Aparelhos Samsung também serão afetados.

Além disso, a Netflix deixará de funcionar em modelos antigos da Apple TV a partir de agosto. As versões que não poderão mais aceder ao serviço serão as de segunda e terceira geração, de 2010 e 2012, respetivamente. A plataforma continuará a funcionar normalmente na Apple TV HD e nas três gerações do modelo 4K.

