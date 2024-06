Depois das críticas a Microsft resolveu ceder! Recall deixa de ser obrigatório no Windows 11

O Recall é uma das mais recentes novidades baseadas na IA da Microsoft para o Windows 11. Este promete ser uma memória de tudo o que o utilizador fez no PC, algo que é interessante. O problema são mesmo as suas fragilidades de segurança e de privacidade, o que levou agora a Microsoft a reverter a sua decisão. Assim, o Recall deixa de ser obrigatório no Windows 11.

Recall não será obrigatório no Windows 11

A ideia subjacente ao Recall do Windows 11 é muito interessante. Esta é uma memória viva do que o utilizador fez ao longo do tempo, que a IA pode consultar e digerir para dar informações aos utilizadores. Assim, é possível olhar para o passado e aceder a qualquer informação ou ação, algo muito útil.

Ainda que tenha este interesse importante, o Recall tem estado a ser avaliado por muitos especialistas de segurança. As descobertas feitas não são positivas para a Microsoft, com várias falhas e problemas de segurança dos dados do utilizador a terem sido descobertos.

Ainda mais segurança para os utilizadores

Perante estas questões descobertas e reportadas, a Microsoft resolveu mudar a sua decisão sobre a instalação do Recall no Windows 11. O que seria instalado automaticamente e em todos os PCs suportados, passa agora a ser uma opção que pode, ou não, ser instalada no sistema operativo.

Numa publicação feita no blog do Windows 11, a gigante do software revelou que o utilizador poderá escolher se deseja ou não ativar esta função que monitoriza tudo o que acontece no ecrã. Portanto, esta função estará desabilitada por base, ao contrário do que tinha inicialmente sido revelado.

Controlo na entrada da IA no sistema da Microsoft

Para além desta decisão, a Microsoft revelou também que usará a segurança do Windows Hello para fazer a instalação do Recall. Este mecanismo de segurança será também obrigatório para os dados presentes serem acedidos pelos utilizadores.

Esta é uma mudança importante da Microsoft, que assim deixa aos utilizadores a escolha da presença do Recall no Windows 11. Esta decisão permite abrir a IA ao sistema operativo e assim explorar o que ela oferece ou, por outro lado, permite manter a privacidade dos utilizadores e dos seus dados.