Se tem uma Apple TV mais antiga poderá em breve deixar de conseguir aceder à Netflix

Os dispositivos Apple, tal como outros, têm um tempo de vida pré-determinado. Com o evoluir da tecnologia disponível, ficam obsoletos e deixam de ter suporte pelos serviços. Isso acontecerá agora com a Apple TV, onde alguns modelos mais antigos vão perder o suporte da Netflix nos próximos dias.

A Netflix anunciou que está a abandonar o suporte para algumas gerações mais antigas de Apple TV. Num e-mail enviado esta semana aos assinantes, o serviço de streaming revelou que está “a encerrar o suporte” para a Apple TV de 2.ª geração e Apple TV de 3.ª geração, já a partir de 31 de julho.

No e-mail enviado, a Netflix escreve que faz essa mudança para “garantir que mantenha a melhor experiência de visualização possível da Netflix”. A mensagem foi, entretanto, partilhada no Reddit e mostra tudo o que irá acontecer nos próximos dias.

A Apple TV de 2.ª geração foi lançada em 2010 com suporte para resolução 720p. Já a Apple TV de 3.ª geração surgiu em 2012 e adicionou suporte para reprodução em 1080p. Ambos os modelos foram lançados antes do advento do tvOS e da tvOS App Store e, em vez disso, foram disponibilizados com um lote de apps pré-instaladas.

Importa destacar que todos os utilizadores da Netflix que tenham uma Apple TV HD lançada em 2015 ou mais recente não serão afetados por essa mudança. Esses dispositivos vão continuar a poder utilizar a Netflix normalmente.

Apesar de ser uma movimentação lógica, este não é a primeiro serviço a deixar de suportar estes dispositivos da Apple mais antigos. Outros serviços abandonaram o suporte para a geração mais antiga destes modelos de Apple TV ao longo dos anos, incluindo o YouTube e muitos outros.

Entretanto, do lado da Apple, também o iOS 16 abandonou o suporte ao AirPlay em modelos mais antigos da Apple TV devido a problemas de DRM. Assim, este é mais um passo para o fim total do suporte às gerações mais antigas de Apple TV.

A solução para todos os que estiverem nesta situação é, infelizmente, muito simples. Vão ter de atualizar para uma Apple TV mais recente e assim garantir o acesso à Netflix e a outros serviços de streaming.