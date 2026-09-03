iOS 27 vai permitir usar o mesmo número de telefone em dois iPhones

A Apple prepara-se para tornar mais simples a utilização alternada de dois iPhones. O iOS 27 introduz uma funcionalidade chamada iPhone Handoff, que permitirá usar o mesmo número de telefone em dois equipamentos diferentes.

A novidade poderá ser especialmente útil para quem pretende combinar um iPhone principal com um segundo modelo mais leve, resistente ou destinado a atividades específicas.

iOS 27: um número, dois iPhones

A funcionalidade poderá ser configurada em Definições > Rede móvel. Durante o processo, o utilizador terá de indicar qual será o iPhone principal e qual funcionará como dispositivo complementar.

O cartão eSIM habitual continuará instalado no equipamento principal. Ao segundo iPhone será atribuído um eSIM complementar, permitindo alternar entre os dois dispositivos sem mudar de número de telefone.

As configurações da rede móvel permanecerão centralizadas no iPhone principal. Já a partilha de localização terá em consideração o equipamento que estiver, naquele momento, a utilizar o número.

Para que poderá servir o iPhone Handoff?

Esta solução abre espaço para diferentes cenários. O utilizador poderá, por exemplo, deixar aplicações bancárias, documentos e outros dados sensíveis no iPhone principal e levar um modelo antigo para a praia, para uma corrida ou durante uma viagem.

Também poderá fazer sentido numa futura combinação entre um iPhone Pro e um modelo dobrável, permitindo escolher o equipamento mais adequado para cada situação sem perder o acesso ao número habitual.

Apesar do nome, o funcionamento é diferente do Handoff já existente no ecossistema Apple. Não se trata apenas de continuar uma tarefa noutro dispositivo, mas de transferir efetivamente a utilização da linha móvel entre dois iPhones.

Operadoras terão de suportar a novidade

Além de dois equipamentos com o iOS 27, tudo indica que o iPhone Handoff dependerá do apoio das operadoras. A T-Mobile, nos Estados Unidos, e a Deutsche Telekom, na Alemanha, são apontadas como algumas das primeiras empresas que poderão disponibilizar o serviço.

Esta dependência deixa, para já, uma questão importante: quando chegará a funcionalidade a Portugal e quais serão as operadoras nacionais compatíveis?

A Apple mencionou discretamente o iPhone Handoff durante a WWDC 2026, mas não explicou o seu funcionamento. A novidade foi agora demonstrada através de dois iPhones simulados no Device Hub do Xcode 27.

Depois de três meses em testes beta, o lançamento público do iOS 27 está previsto para setembro. Até lá, deverão surgir mais informações sobre os países, operadoras e modelos compatíveis.