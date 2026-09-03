Pfizer utiliza os Apple Vision Pro para explicar a investigação sobre o cancro

A farmacêutica Pfizer desenvolveu uma nova aplicação imersiva para os Apple Vision Pro, com o objetivo de aproximar os doentes do complexo processo de investigação oncológica.

Pfizer lança viagem virtual pela oncologia

Os Apple Vision Pro têm demonstrado utilidade em diversas áreas da medicina, incluindo no diagnóstico precoce de tumores. Agora, a multinacional farmacêutica Pfizer decidiu dar-lhe uma nova utilidade, focando-se na educação e no apoio ao paciente através de uma experiência digital.

Esta ferramenta pretende partilhar o percurso de resiliência e as descobertas científicas da empresa no combate a esta doença.

Ao iniciar a aplicação, o utilizador depara-se com testemunhos reais de doentes, familiares e investigadores da Pfizer. Contudo, apesar de os relatos serem verídicos, as pessoas representadas no ecrã não são reais.

A Groove Jones, criadora desta experiência, utilizou tecnologia proprietária para gerar imagens estereoscópicas de alta resolução, com o intuito de proteger a identidade dos intervenientes, mantendo a expressividade emocional.

Do laboratório tridimensional à criação de fármacos

Os utilizadores, compostos maioritariamente por doentes e familiares que já conhecem de perto a realidade da doença, são depois convidados a entrar num laboratório em três dimensões.

Ali, encontram cientistas reais da Pfizer, recriados através de inteligência artificial (IA) e mapas de profundidade personalizados, embora surjam de forma estática e fotorrealista. A interação resume-se a navegar pelo espaço virtual para aceder a informações e explorar as inovações científicas da empresa.

O ponto alto da experiência é o chamado ADC Builder, onde o utilizador pode simular a conceção de um conjugado anticorpo-fármaco, a principal terapia oncológica da Pfizer.

Este processo funciona quase como um jogo de blocos virtual, dividido em quatro etapas simples, cada uma acompanhada por uma breve explicação textual. No final, é exibida uma animação em que o medicamento entra na corrente sanguínea. A farmacêutica defenda que o áudio espacial e a visualização em tempo real facilitam a compreensão de conceitos complexos.

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