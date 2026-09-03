A app Pplware para iOS está melhor! Conheça a nova versão 4.5

A aplicação Pplware para iPhone acaba de receber uma nova atualização. A versão 4.5 melhora a experiência de utilização, resolve vários problemas e prepara a app para um mês marcado pela apresentação de mais novidades.

O Pplware acompanha diariamente a evolução da tecnologia, levando aos leitores as notícias, análises, tutoriais e curiosidades que marcam o setor.

Para quem prefere receber e acompanhar estes conteúdos através de uma aplicação, a nova versão da app para iOS oferece agora uma experiência mais cuidada.

App Pplware: o que há de novo na versão 4.5?

Esta atualização introduz melhorias em diferentes áreas da aplicação, com especial atenção à experiência dos leitores e à forma como estes recebem os conteúdos do Pplware.

Conforme podem ver na informação disponibilizada na App Store, estas são as principais novidades:

Melhorámos alguns ecrãs da aplicação;

Corrigimos vários bugs;

Adicionámos novas funcionalidades;

Melhorámos as notificações push.

As alterações tornam a utilização da app mais fluida e consistente. As notificações push foram igualmente melhoradas, facilitando o acompanhamento das notícias e dos temas mais importantes diretamente no iPhone.

O Pplware já chega a leitores de 164 países

Os números ajudam a mostrar a dimensão alcançada pela aplicação. Desde o ano 2020, a app Pplware foi utilizada em 164 países, registando mais de 21 mil utilizadores ativos e cerca de 22 mil novos utilizadores.

Nesse período foram contabilizadas mais de 1,75 milhões de sessões com interação e aproximadamente 19 milhões de interações dentro da aplicação. A taxa de interação global situa-se nos 84,63%, um valor que revela o envolvimento dos leitores com os conteúdos disponibilizados.

Portugal representa naturalmente a maior fatia da utilização, mas a app chega também a muitos leitores em Espanha, Brasil, França, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Países Baixos, Suíça e Itália, entre muitos outros mercados.

Um mês com mais novidades

O lançamento da versão 4.5 é também o mote para um mês com mais apresentações. O objetivo passa por continuar a melhorar a forma como os conteúdos chegam aos leitores e, simultaneamente, captar a atenção de mais utilizadores que preferem acompanhar a atualidade tecnológica através de aplicações.

Com acesso rápido às novidades, notificações melhoradas e uma experiência renovada em vários ecrãs, a aplicação Pplware pretende estar ainda mais próxima dos leitores.

A nova versão da app Pplware para iOS já pode ser descarregada ou atualizada através da App Store. Se já utiliza a aplicação, atualize para a versão 4.5 e descubra as melhorias. Se ainda não a conhece, esta é uma excelente altura para começar.