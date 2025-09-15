Apple lançou o iOS 18.7 para iPhones que não recebe o iOS 26

Hoje é um dia especial para os iPhones que suportam o novo iOS 26. Esta versão traz muitas novidades, mudando bastante não só a aparência, mas também algumas funcionalidades relevantes. Para os restante e como fonte de segurança, a Apple lançou o iOS 18.7.

Hoje, juntamente com a sua grande atualização para o iOS 26 com o redesenho Liquid Glass, a Apple também lançou uma atualização separada para o iPhone para os utilizadores: o iOS 18.7 está disponível.

O iOS 18.7 é a atualização mais recente do software atual do iPhone, disponível desde o outono passado O iOS 26 é a nova versão do sistema operativo, repleta de novos recursos

Enquanto o iOS 26 traz um novo design Liquid Glass, o iOS 18.7 manterá o seu iPhone com a mesma aparência de antes.

Enquanto o iOS 26 vem repleto de uma variedade de novos recursos grandes e pequenos, as alterações do iOS 18.7 são principalmente nos bastidores e podem não ser perceptíveis para os utilizadores.

O iOS 18.7 concentra-se em duas áreas de melhoria: correções de bugs e atualizações de segurança.

Aqui estão as notas oficiais de lançamento da Apple:

Esta atualização fornece correções de erros e atualizações de segurança importantes e é recomendada a todos os utilizadores.

Essencialmente, a Apple está a oferecer aos utilizadores do iPhone uma alternativa ao iOS 26 que ainda inclui as importantes correções de segurança que qualquer pessoa que atualizar para o iOS 26 receberá.

O iOS 18.7 também será quase certamente mais estável e livre de bugs do que o iOS 26, uma vez que é o mais recente de uma longa série de melhorias iterativas ao longo do último ano, desde o lançamento do iOS 18.

Em Definições ⇾ Geral ⇾ Atualização de software no seu iPhone, verá o iOS 18.7 como a atualização recomendada para instalar. O iOS 26 também está disponível, mas mais abaixo no ecrã e fácil de passar despercebido.