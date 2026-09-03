Dyson tem uma escova que vê os seus dentes e robôs que limpam a casa sozinhos

A Dyson aproveitou o seu grande evento anual em Berlim para mostrar uma mudança profunda no seu catálogo de produtos. A empresa colocou a IA, a visão computacional e a aprendizagem automática no centro das novidades para os próximos meses. Entre as surpresas esteve a entrada direta num mercado inesperado, combinando escovagem tradicional com tecnologia avançada. Trata-se de um movimento estratégico para alargar o ecossistema doméstico a novas áreas do quotidiano.

O maior destaque coube à Dyson CameraJet, uma escova de dentes elétrica munida de uma câmara macro de cem mil píxeis. O sistema analisa a boca em tempo real a cada segundo e recorre a algoritmos para detetar espaços interdentais críticos.

Sempre que encontra uma área com acumulação de placa, a escova ativa um jato de elixir bucal com mira microscópica para limpar em profundidade. Todas as informações chegam ao smartphone sem gravar imagens na nuvem, chegando ao mercado com um preço de 479 euros.

Dyson Nurovi revoluciona a limpeza autónoma do chão

Para os pavimentos domésticos, a marca britânica estreou a sua linha de aspiradores robô Nurovi. O topo de gama R3 Spot+Scrub UV emprega luz ultravioleta e sensores de visão para detetar manchas invisíveis a olho nu.

O mecanismo de mola e rolo lava continuamente com água aquecida a 70 graus e aplica uma sucção potente em carpetes ou soalho. Já o modelo R2 Wash+Dry aposta em mopas triangulares com geometria Reuleaux para esfregar cantos perfeitos, recorrendo a água a 75 graus na base de apoio.

A marca fechou a oferta de limpeza com propostas acessíveis para diferentes orçamentos familiares. O modelo R1 Dry chega no final de outubro por 549 euros, enquanto o R2 Wash+Dry estreia em meados de setembro por 849 euros. Quem prefere soluções manuais conta com a nova mopa elétrica W1 PencilWash, agora com base de autolimpeza rápida e preço fixado em 349 euros. Estes aparelhos contam ainda com sistemas de separação de resíduos para evitar entupimentos no circuito mecânico.

Ar puro no lar e assistência garantida em Portugal

Na área de climatização, a gama HushJet introduziu arquiteturas acústicas da aviação para acelerar a renovação do ar sem ruído incómodo. Os purificadores de grande porte capturam formaldeído e retêm partículas minúsculas no ar antes de as projetar. Há opções para salas amplas e versões três em um com aquecimento integrado, todas com chegada ao mercado prevista para o arranque de 2027.

O evento deu também atenção às rotinas de beleza com o lançamento de novos modeladores capilares. A prancha Corrale Coolshine introduz tubos térmicos de arrefecimento imediato por 299 euros, enquanto a escova de ar quente Airsmooth utiliza cerdas flexíveis que secam e desembaraçam em simultâneo por 249 euros. Ambas as ferramentas regulam o calor em frações de segundo para proteger a fibra do cabelo.

Para completar o ecossistema, o programa de assistência MyDyson passa a oferecer apoio técnico e reparações rápidas em lojas físicas selecionadas. Em Portugal, a loja oficial no Centro Colombo, em Lisboa, passará a disponibilizar serviços no próprio dia com empréstimo imediato de máquinas de substituição. Esta aposta no pós-venda assegura que o utilizador nunca fica desamparado perante uma avaria imprevista.