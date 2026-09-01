Dyson CameraJet: nova escova de dentes tem uma câmara e sabe onde precisa de limpar

Em Paris, James Dyson revelou uma forma totalmente nova de escovar os dentes. A CameraJet é a única escova de dentes equipada com uma câmara com a tecnologia Gap Optical Targeting para identificar espaços interdentais e irrigar com precisão, enquanto escova os dentes.

De acordo com o Relatório sobre a Situação Global da Saúde Oral de 2025 da Organização Mundial de Saúde, citado pela Dyson, estima-se que cerca de 3,7 mil milhões de pessoas sejam afetadas por doenças orais a nível mundial.

A má saúde oral é também cada vez mais reconhecida como estando associada a problemas de saúde mais amplos, incluindo doenças cardíacas e a doença de Alzheimer.

Assim sendo, seis anos de investigação, desenvolvimento e engenharia desafiaram todos os aspetos dos cuidados de saúde oral convencionais, resultando na Dyson CameraJet, uma forma totalmente nova de escovar os dentes.

Com uma objetiva macro de 100.000 pixels e tecnologia baseada na aprendizagem automática, a escova de dentes deteta, acompanha e prevê os espaços entre os dentes em tempo real, ativando um irrigador de precisão de elixir bucal exatamente onde é necessário.

Mas a tecnologia não se fica por aqui.

Tecnologia em destaque na nova escova de dentes da Dyson

Nas palavras de James Dyson, fundador e engenheiro-chefe da marca, "ao combinar uma câmara, aprendizagem automática, dinâmica de fluidos de precisão, tecnologias avançadas de escovagem, conectividade e Wi-Fi, a CameraJet apresenta uma forma totalmente nova de manter a sua saúde oral".

Gap Optical Targeting

A câmara com objetiva macro de 100.000 pixels analisa 28 imagens por segundo para identificar, acompanhar e prever os espaços entre os dentes.

Um algoritmo de aprendizagem automática reconhece cada espaço em tempo real. Quando o deteta, o sistema direciona um jato de elixir para essa zona em apenas 100 milissegundos.

Câmara integrada e visualização em direto

A CameraJet integra uma câmara que funciona como um endoscópio e permite ao utilizador ver os dentes através da app MyDyson. A funcionalidade mostra em direto aquilo que a câmara está a captar durante a limpeza.

Segundo a Dyson, as imagens não são gravadas nem armazenadas no dispositivo ou na cloud.

Irrigador Cónico

Em vez do tradicional jato fino, semelhante a uma agulha, a Dyson desenvolveu um jato de formato cónico e mais amplo. A ideia é varrer e remover a placa bacteriana de uma só vez, utilizando uma pressão mais baixa.

Segundo a Dyson, o sistema foi concebido para ser mais suave para as gengivas e o esmalte.

Reservatório Antigravidade

O reservatório de 12,5 ml utiliza uma bomba de diafragma e uma câmara de pressão para garantir uma irrigação contínua em diferentes posições. O sistema foi desenvolvido para evitar bolsas de ar e impedir jatos vazios quando a escova é inclinada.

Assim, o elixir deve ser dispensado de forma consistente mesmo quando se limpa a parte de trás dos dentes.

Escova de cerdas duplas

A cabeça da escova combina dois tipos de cerdas para tratar diferentes zonas dos dentes. As cerdas interiores, ligeiramente mais firmes, ajudam a remover manchas superficiais, enquanto as exteriores, mais macias, foram concebidas para limpar junto à linha das gengivas.

A cabeça inclui ainda uma lente que amplia o campo de visão da câmara e uma etiqueta RFID para identificar a cabeça e avisar quando deve ser substituída.

Oscilação Sónica Variável

A Dyson desenvolveu um movimento que altera o ângulo de oscilação durante a escovagem, mantendo as cerdas em movimento constante, por forma a evitar que estas fiquem travadas contra os dentes, especialmente em zonas de acesso difícil.

Nos testes independentes citados pela empresa, a tecnologia removeu até 69% mais placa bacteriana do que escovas elétricas premium líderes de mercado nessas zonas.

Pasta de dentes e elixir Dyson

A CameraJet foi concebida para funcionar com uma pasta de dentes que não produz espuma e não contém SLS, ajudando a manter a visão da câmara desimpedida.

Por sua vez, o elixir foi formulado para produzir pouca espuma e ser utilizado no irrigador de precisão.

Ambos contêm fluoreto de sódio, além de outros ingredientes destinados a apoiar a higiene oral.

App MyDyson e conectividade

A escova tem Wi-Fi de 2,4 GHz e Bluetooth, permitindo acompanhar a escovagem através da app MyDyson.

A aplicação disponibiliza mapas de cobertura, orientação, vídeos, dicas e feedback personalizado sobre as zonas que foram ou não bem limpas. Também permite escolher entre deteção automática e jato manual, além de ajustar a intensidade da escovagem.

Disponibilidade

O Dyson Dental System está a ser lançado hoje, 1 de setembro de 2026, nas Demo Stores da Dyson e em revendedores selecionados, ao preço de 479 euros.

O sistema inclui a escova de dentes Dyson CameraJet, a base de carregamento, a pasta de dentes Dyson e o elixir bucal Dyson, concebidos para funcionar em conjunto, proporcionando uma rotina completa de escovagem, limpeza interdentária de precisão e utilização de elixir bucal.

A Dyson CameraJet está disponível em duas cores: Ceramic Ultra Blue e Ceramic Pink.