Segredo dos aviões e do arrefecimento a laser nos novos produtos da Dyson

A nova estratégia global da Dyson dá um passo rumo a máquinas totalmente automatizadas e conscientes do espaço. Renovou o portefólio para o lar e bem-estar, abandonando a mecânica isolada em favor de processamento algorítmico. Traduz-se numa vaga de aparelhos domésticos com sensores avançados concebidos para agir de forma autónoma. Trata-se de uma evolução técnica focada em resolver tarefas quotidianas com o mínimo de esforço humano.

O segmento de beleza capilar liderou esta transição com o anúncio da nova prancha alisadora Corrale Coolshine. O equipamento conjuga as habituais placas flexíveis da marca com uma tecnologia inédita de tubos de calor que arrefecem o cabelo de imediato. Essa extração térmica reduz danos estruturais nos fios e fixa o penteado de forma duradoura sem exigir passagens repetidas. O produto chega a Portugal a meio de setembro pelo valor de 299 euros.

Cabelo impecável e higiene oral de precisão milimétrica

A acompanhar a prancha surge a escova de ar quente Dyson Airsmooth, desenhada para alisar e conferir volume num único movimento fluido. O aparelho utiliza um sistema inovador de cerdas duplas com flexibilidade até noventa graus que liberta os fios sem puxar a raiz. Um termóstato digital mede a temperatura cem vezes por segundo para evitar queimaduras no couro cabeludo. O dispositivo estará disponível por 249 euros logo na segunda semana do mês.

A surpresa da apresentação internacional foi contudo a CameraJet, uma escova de dentes com câmara integrada. O sistema tira partido de uma lente macro com cem mil píxeis para identificar falhas na escovagem entre os dentes. Ao localizar placa bacteriana, a máquina dispara um irrigador cónico com elixir bucal diretamente no alvo. O equipamento liga-se à rede doméstica por 479 euros para mapear os hábitos de higiene sem comprometer os dados.

Aeronaves inspiram nova vaga de purificadores silenciosos

Para o tratamento do ar em habitações, a fabricante britânica revelou os novos purificadores da família HushJet. Os engenheiros recorreram a princípios aerodinâmicos do setor da aviação para canalizar correntes de ar sem turbulência sonora. A gama inclui purificadores potentes capazes de neutralizar formaldeído em várias divisões contíguas, bem como unidades multifunções com aquecimento. O lançamento de toda a família de purificadores está marcado para os primeiros meses de 2027.

A limpeza do chão ganhou reforços com os robots Nurovi equipados com visão inteligente e luz ultravioleta. O topo de gama R3 limpa manchas complexas com água quente e esvazia o depósito na base de carga, enquanto o R2 Wash+Dry aplica mopas triangulares nos rodapés por 849 euros. A versão R1 Dry fecha o trio a 549 euros, existindo ainda a mopa vertical leve W1 PencilWash a 349 euros.

A experiência da marca encerra com a expansão dos serviços de pós-venda integrados na aplicação MyDyson. Os utilizadores contam com diagnósticos remotos através de assistentes inteligentes e apoio personalizado na instalação de robots. No mercado nacional, a loja do Centro Colombo em Lisboa passará a oferecer reparações rápidas em balcão e empréstimo gratuito de equipamentos.