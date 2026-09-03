Cibersegurança: o maior risco pode estar nos seus fornecedores

Durante muitos anos, a cibersegurança centrou-se na proteção do perímetro das organizações. Firewalls, antivírus e sistemas de deteção de intrusões eram considerados suficientes para proteger os ativos digitais. No entanto, a realidade mudou.

Hoje, as empresas dependem de dezenas ou centenas de fornecedores, plataformas cloud, serviços SaaS, parceiros tecnológicos e cadeias logísticas digitais. Esta interligação faz com que um incidente de segurança numa entidade externa possa rapidamente transformar-se num problema interno.

Segundo uma análise da Art Resilia, a resiliência da cadeia de fornecimento (Supply Chain Resilience) tornou-se um dos pilares da cibersegurança moderna, uma vez que os ataques exploram cada vez mais dependências entre organizações, em vez de procurarem vulnerabilidades apenas no alvo principal.

O setor marítimo mostra bem o problema

O setor marítimo é um exemplo claro desta realidade. Portos, operadores logísticos e empresas de transporte dependem de um vasto ecossistema de sistemas informáticos, fornecedores e infraestruturas públicas.

Ataques DDoS direcionados a portos europeus demonstraram que até incidentes que não resultam em roubo de informação podem comprometer operações críticas e afetar cadeias de abastecimento inteiras. Estes episódios evidenciam que a infraestrutura digital passou também a ser um alvo de pressão geopolítica.

Cumprir normas já não chega

Regulamentos como a NIS2, DORA ou eIDAS obrigam as organizações a reforçar a segurança, mas cumprir os requisitos legais é apenas uma parte do desafio. O verdadeiro objetivo passa por conhecer todas as dependências críticas da organização:

Que fornecedores são essenciais para o funcionamento diário?

Que plataformas cloud suportam serviços críticos?

Que sistemas externos podem interromper a atividade caso falhem?

Como monitorizar continuamente os riscos associados a terceiros?

Sem esta visibilidade, um fornecedor aparentemente secundário pode transformar-se no elo mais fraco de toda a cadeia.

O que significa soberania digital?

Outro conceito que está a ganhar cada vez mais relevância é o da soberania digital. Ao contrário do que se possa pensar, não significa isolar infraestruturas ou abandonar fornecedores internacionais. O objetivo passa por garantir que as organizações mantêm controlo sobre os seus dados, identidades digitais, certificados, acessos e infraestruturas críticas.

A União Europeia tem vindo a reforçar esta estratégia através de iniciativas relacionadas com certificação, identidade digital e requisitos de confiança para serviços essenciais, procurando reduzir dependências críticas e aumentar a autonomia tecnológica europeia.

A abordagem tradicional consistia em responder aos incidentes depois de estes acontecerem. Hoje, a tendência aponta para uma estratégia muito mais proativa:

identificar vulnerabilidades antes de serem exploradas;

testar continuamente a postura de segurança;

monitorizar alterações no ecossistema tecnológico;

avaliar riscos associados a fornecedores e parceiros;

combinar capacidades ofensivas e defensivas para validar a resiliência da organização.

Num cenário onde a continuidade do negócio depende cada vez mais de terceiros, proteger apenas a infraestrutura interna deixou de ser suficiente.

A verdadeira ciber-resiliência passa por conhecer toda a cadeia de dependências digitais e garantir que os riscos são identificados antes de se transformarem em incidentes.