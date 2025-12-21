IRS Jovem ou devolução de propinas: como escolher o melhor apoio

A obrigatoriedade de optar entre o prémio salarial e o benefício do IRS Jovem coloca muitos trabalhadores perante um desafio financeiro relevante. Portanto, deixamos as diferenças entre estes incentivos para que possa tomar a decisão mais rentável para o seu percurso profissional e pessoal.

O dilema da exclusividade entre IRS Jovem e devolução de propinas

A valorização salarial, comummente designada por devolução de propinas, foi implementada com o intuito de recompensar financeiramente os jovens que concluem o ensino superior e permanecem no mercado de trabalho nacional. Este mecanismo prevê o pagamento de um montante anual durante um período idêntico à duração do ciclo de estudos terminado.

Assim, um licenciado terá direito ao apoio durante três anos.

Um mestre beneficiará do mesmo pelo período correspondente ao seu mestrado.

Contudo, as diretrizes governamentais estipulam agora uma barreira: a exclusividade. Os jovens até aos 35 anos são confrontados com a necessidade de selecionar apenas uma das modalidades. Ao optar pelo IRS Jovem - que oferece uma redução significativa na taxa de imposto sobre o rendimento -, o beneficiário abdica automaticamente do prémio salarial, e vice-versa.

Esta decisão exige uma análise cuidadosa dos valores brutos anuais auferidos.

Salário mínimo e licenciatura

Para os trabalhadores que recebem o Salário Mínimo Nacional, a análise é simplificada. Uma vez que este nível remuneratório se encontra isento de retenção de IRS, o mecanismo do IRS Jovem não produz qualquer efeito prático no rendimento líquido.

Nestas circunstâncias, a escolha deve recair invariavelmente sobre a devolução das propinas, garantindo assim a entrada de um capital extra que, de outra forma, seria inexistente.

Para quem detém uma licenciatura, o prémio salarial fixa-se nos 697 euros anuais. Com base nas projeções das tabelas de retenção na fonte para 2025, os dados sugerem que o ponto de equilíbrio se situa perto dos 1000 euros brutos mensais.

Até 1000 euros brutos: a devolução das propinas revela-se mais vantajosa, dado que a poupança fiscal no primeiro ano de IRS Jovem (cerca de 688 euros) fica aquém do valor do prémio.

Entre 1000 e 1680 euros: este é um terreno variável. No caso de um salário de 1250 euros, o IRS Jovem compensa largamente até ao sétimo ano de benefício. No entanto, se o jovem terminar o curso quando já se encontra nos últimos anos de elegibilidade do IRS Jovem (onde o desconto é menor), o prémio salarial pode tornar-se mais atrativo.

Acima de 1680 euros: neste patamar, o IRS Jovem é quase sempre a opção mais lucrativa. Mesmo no cenário de menor benefício fiscal, a poupança de imposto tende a superar os 697 euros garantidos pela devolução das propinas.

O impacto da decisão para detentores de mestrado

Quando o cenário envolve um mestrado, os valores em jogo aumentam consideravelmente, pois o prémio salarial sobe para os 1500 euros anuais. Este montante elevado faz com que o IRS Jovem só comece a ser verdadeiramente competitivo para salários mais altos.

De acordo com as simulações, o prémio salarial é preferível ao IRS Jovem nos seguintes casos:

Para salários brutos até 1261 euros, independentemente do ano do benefício.

Para salários até 1753 euros, quando comparado com o quinto ano de IRS Jovem em diante.

Para rendimentos até 2481 euros, se o jovem já estiver a usufruir dos últimos três anos do regime fiscal.

Apenas a partir de um ordenado bruto de 2482 euros é que o IRS Jovem se torna a escolha logicamente superior em qualquer circunstância para um mestre. É fundamental reiterar que estas estimativas dependem da manutenção das políticas fiscais previstas, podendo sofrer ajustes consoante as atualizações legislativas futuras.

