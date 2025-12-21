Impressionante: Gemini ensina condutor a trocar óleo de um BMW

Um vídeo recente que se tornou viral nas redes sociais mostra um condutor a realizar a troca de óleo do seu automóvel com o apoio da Google Gemini, a inteligência artificial multimodal da Google.

Gemini Live ajudou condutor em todo o processo de troca de óleo no BMW

A gravação está a gerar grande interesse por demonstrar, na prática, como a IA pode apoiar tarefas técnicas do dia a dia.

Durante o processo, o condutor utilizou o modo Gemini Live no smartphone, apontando a câmara para o motor e para a parte inferior do veículo enquanto colocava questões em tempo real. A inteligência artificial respondeu com instruções passo a passo, identificou componentes mecânicos e indicou quais as ferramentas necessárias para cada fase do procedimento.

Segundo as imagens divulgadas, a Gemini foi capaz de reconhecer elementos específicos do automóvel, indicar a localização de alguns componentes, sugerir cuidados de segurança e esclarecer dúvidas relacionadas com o tipo de óleo e a sequência correta das operações. Funcionalidades que, até há pouco tempo, exigiam manuais técnicos ou a consulta de vários tutoriais online.

Muitos utilizadores destacaram o potencial desta tecnologia como um verdadeiro “assistente de mecânica”, especialmente para tarefas simples de manutenção. Outros, no entanto, alertaram para os riscos de depender exclusivamente de uma IA em intervenções mais complexas, sublinhando que erros podem ter consequências mecânicas ou de segurança.

Este caso ilustra bem a evolução das inteligências artificiais com capacidade de interpretação visual e interação em tempo real, abrindo caminho a novas formas de apoio em áreas como a manutenção automóvel, bricolage ou até formação técnica. Ainda assim, especialistas defendem que estas ferramentas devem ser vistas como um complemento ao conhecimento humano e não como um substituto total da experiência profissional.

A utilização da Google Gemini neste contexto reforça a ideia de que a IA está a deixar de ser apenas uma ferramenta de consulta para passar a desempenhar um papel ativo na execução de tarefas práticas do quotidiano.