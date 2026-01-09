Google roubou o lugar à Apple na lista das empresas mais valiosas

A Google ultrapassou finalmente a Apple em termos de valor de mercado. Isto não acontecia desde 2019 e tem muito a ver com a IA Alphabet. A Apple costumava ser a empresa mais valiosa do mundo há alguns anos, mas ultimamente isso parece ter chegado ao fim. Não só foi ultrapassada pela Nvidia, como agora também o foi pela gigante das pesquisas.

Valor da Alphabet em bolsa disparou

No final da sessão de quarta-feira, a capitalização bolsista da Alphabet, empresa-mãe da Google, cresceu para 3,88 biliões de dólares. Com isso, tornou-se a segunda empresa mais valiosa do mundo, ultrapassando a Apple. Entretanto, a tecnológica americana responsável pelo iPhone caiu para o terceiro lugar, anteriormente ocupado pela Google, com um total de 3,84 biliões de dólares.

Esta ultrapassagem é invulgar e marca um ponto de viragem no recente status quo das empresas tecnológicas. Isto porque é a primeira vez desde 2019 que a Google vale mais do que a Apple, como tem estado a ser relatado. Em todo o caso, ambas estão atrás da atual líder em capitalização bolsista, que é a gigante americana Nvidia, também avaliada em mais de 4,6 biliões de dólares.

No ano passado, a Nvidia ultrapassou pela primeira vez a Apple, tornando-se a empresa mais valiosa do mundo. Na verdade, ainda nem sequer atingiu o seu auge, tendo já ultrapassado os 5 biliões de dólares, sendo a primeira e única empresa no mundo a atingir este patamar.

Porque é que o Google ultrapassou a Apple?

Embora não seja a primeira vez na história que a Alphabet ultrapassa a Apple em termos de valor de mercado, esta mudança revela o bom momento que a empresa está a viver. Por outro lado, a empresa de Cupertino também se encontra numa situação favorável, mas desafiante, principalmente devido à inteligência artificial.

A Apple continua a ser a marca de telemóveis mais vendida no mundo, posição que conquistou pela primeira vez em 2023 e da qual não se afastou desde então. Com isso, conseguiu ser a mais vendida em 2024 e, como todos os dados parecem indicar, também em 2025.

No entanto, a galinha dos ovos de ouro que é o iPhone não é suficiente para que a Apple valha mais do que a Google neste momento. É uma empresa que investiu fortemente em IA, com inovações como o Gemini 3 que a colocam entre os principais concorrentes.