Cuidado com as fraudes com o IBAN e MB WAY alerta o Banco de Portugal

O Banco de Portugal (BdP) lançou um alerta dirigido aos consumidores para o aumento de tentativas de fraude que chegam por mensagem, e-mail ou telefone, com o objetivo de enganar as pessoas para efetuarem pagamentos ou fornecerem dados pessoais.

Segundo o banco central, este tipo de burla começa frequentemente com um contacto aparentemente legítimo, alguém que se apresenta como uma empresa de serviços públicos, uma transportadora, uma entidade estatal ou até um familiar conhecido. A partir daí, a vítima é levada a acreditar que existe uma situação urgente que exige uma ação imediata.

Como funcionam estas fraudes com IBAN e MB WAY?

Os burlões seguem, em geral, um padrão bem definido:

Identificação enganosa : enviam uma mensagem ou fazem uma chamada a dizer que representam uma entidade fiável como uma empresa de energia, água, telecomunicações, a Autoridade Tributária ou até a polícia.

: enviam uma mensagem ou fazem uma chamada a dizer que representam uma entidade fiável como uma empresa de energia, água, telecomunicações, a Autoridade Tributária ou até a polícia. Criação de urgência : apresentam um motivo que parece credível e urgente, como a necessidade de regularizar um pagamento em atraso ou evitar a devolução de uma encomenda.

: apresentam um motivo que parece credível e urgente, como a necessidade de regularizar um pagamento em atraso ou evitar a devolução de uma encomenda. Pressão emocional : tentam induzir medo ou urgência para que a pessoa reaja rapidamente sem confirmar a veracidade das informações.

: tentam induzir medo ou urgência para que a pessoa reaja rapidamente sem confirmar a veracidade das informações. Pedido de pagamento: oferecem métodos de pagamento como referência Multibanco, transferência para IBAN, MB WAY ou links que imitam portais oficiais, com vista a roubar o dinheiro ou dados pessoais.

Quando a fraude envolve alguém que a vítima conhece, os burlões podem alegar que o telemóvel dessa pessoa avariou ou sugerir a utilização de um novo número, criando um cenário emocional que dificulta a verificação.

Recomendações do Banco de Portugal

O BdP reforça que as entidades legítimas nunca exigem pagamentos imediatos por SMS, e-mail ou WhatsApp, nem solicitam dados pessoais sem um meio de contacto oficial.

Entre as recomendações estão:

Analisar cuidadosamente qualquer pedido de pagamento ou partilha de dados;

Verificar a autenticidade de mensagens suspeitas junto dos contactos oficiais da entidade alegada;

Evitar clicar em links desconhecidos ou responder a contactos não solicitados;

Se receber um pedido de dinheiro de alguém conhecido, contactar essa pessoa por um canal habitual antes de agir.

O banco central também sugere que, antes de confirmar um pagamento por MB Way ou outro meio digital, os utilizadores verifiquem o nome do destinatário, se não corresponder ao esperado, não avancem com a operação