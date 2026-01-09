CES 2026: BLUETTI apresenta o Charger 2, um hub inteligente para energia automóvel e solar

A BLUETTI aproveita a CES 2026 para apresentar o Charger 2, uma solução que pretende redefinir a gestão energética em veículos recreativos, carrinhas adaptadas e setups de overlanding.

Este novo hub inteligente combina carregamento por alternador e energia solar num único sistema integrado, eliminando limitações comuns nas soluções móveis tradicionais e apostando numa abordagem mais eficiente, flexível e orientada para a mobilidade moderna.

Pensado para instalação simples em SUVs, pick-ups, camper vans e autocaravanas de classe B e C, o Charger 2 surge como uma evolução direta do Charger 1, mantendo a filosofia plug-and-play e alargando significativamente as capacidades de carregamento e gestão energética.

Carregamento simultâneo por alternador e solar

Uma das principais limitações dos sistemas móveis convencionais tem sido a necessidade de escolher entre carregamento por alternador durante a condução ou painéis solares quando o veículo está parado. Esta abordagem "ou um ou outro" acaba por desperdiçar energia disponível e prolongar os tempos de carregamento, especialmente quando se utilizam tomadas de 12 V pouco eficientes.

O BLUETTI Charger 2 resolve este problema ao permitir a utilização simultânea do alternador do veículo e dos painéis solares, atingindo uma potência combinada até 1200 W. Este valor representa uma velocidade de carregamento até 13 vezes superior às tomadas automóveis tradicionais e quase o dobro do desempenho do Charger 1. Na prática, uma estação de energia de 1 kWh pode ser recarregada em menos de uma hora, mesmo em deslocações curtas.

Integração total no ecossistema BLUETTI

Enquanto novo elemento da série BLUETTI Ecosystem, o Charger 2 mantém uma compatibilidade de cerca de 95% com estações de energia portáteis de terceiros, um dos pontos fortes já reconhecidos na geração anterior. A instalação continua simplificada e, para utilizadores do Charger 1, a transição é ainda mais fácil, uma vez que o novo modelo utiliza a mesma infraestrutura de cablagem, permitindo a substituição direta da unidade principal.

Este foco na continuidade reduz barreiras à atualização e reforça a aposta da marca numa plataforma modular e evolutiva, adaptada a diferentes níveis de exigência e crescimento futuro dos sistemas energéticos móveis.

Um hub central para vida em estrada e fora da rede

Mais do que um simples carregador, o Charger 2 funciona como o núcleo do sistema Battery Link, responsável pela gestão energética do veículo. Ao integrar a bateria de arranque, painéis solares, cargas DC e baterias auxiliares BLUETTI, o sistema elimina a necessidade de comutação manual entre fontes de energia.

Durante a condução, o hub gere de forma inteligente a energia proveniente do alternador e dos painéis solares, alimentando simultaneamente baterias auxiliares e equipamentos a bordo. Quando o veículo está estacionado, o sistema transita automaticamente para energia solar e bateria, mantendo dispositivos essenciais em funcionamento sem comprometer a bateria de arranque.

Como complemento opcional, o Charger 2 DC Hub acrescenta saídas DC de elevada potência, incluindo uma porta Anderson 12 V/50 A, USB-A, USB-C e tomada de isqueiro, fornecendo até 600 W de energia estável. Este módulo foi pensado para alimentar equipamentos exigentes como frigoríficos automóveis, aquecedores diesel, iluminação LED ou terminais Starlink, substituindo instalações complexas por uma solução mais limpa e profissional.

Manutenção avançada da bateria do veículo

A fiabilidade da bateria de arranque é crítica em viagens remotas, e o Charger 2 introduz funcionalidades específicas para a sua manutenção. O sistema inclui capacidades de carregamento inverso com três modos distintos, pensados para prevenir situações de imobilização.

O modo de arranque de emergência permite fornecer até 800 W para recuperar rapidamente uma bateria descarregada e ligar o motor. O carregamento lento mantém a bateria em boas condições durante períodos prolongados de inatividade, enquanto o modo de manutenção por impulsos aplica correntes controladas para reduzir a sulfatação e prolongar a vida útil da bateria.

Controlo inteligente e segurança

O Charger 2 foi desenvolvido para funcionar com alternadores inteligentes modernos, incluindo sistemas compatíveis com a norma Euro 6, através de comunicação por sinal D+. O controlo e monitorização são feitos através da aplicação BLUETTI, com ligação Bluetooth e Wi-Fi, permitindo acompanhar o estado do sistema, gerir saídas e consultar o histórico energético em tempo real.

Em termos de segurança, estão integradas proteções contra sobretensão, sobreaquecimento e inversão de polaridade, garantindo um funcionamento estável mesmo em condições exigentes.

Sustentabilidade em destaque com o Elite 100 V2 Bio-Based

Para além do Charger 2, a BLUETTI apresentou também na CES 2026 o Elite 100 V2 Bio-Based, uma estação de energia portátil que introduz um chassis produzido a partir de plásticos de origem biocircular. Desenvolvido em parceria com a Covestro, este material PC/ABS utiliza resíduos renováveis certificados ISCC PLUS, permitindo reduzir as emissões de carbono em cerca de 25%.

Apesar do foco na sustentabilidade, o Elite 100 V2 Bio-Based mantém os padrões de durabilidade, resistência ao fogo e longevidade, com uma vida útil estimada de até 10 anos. O design exclusivo em tom “Earth Deep Blue” reforça a identidade ambiental desta edição.

Disponibilidade

O BLUETTI Charger 2 ficará disponível a partir de 7 de janeiro de 2026 no site oficial da marca, com um preço de lançamento de 399 €. Durante a fase inicial, estará também disponível um desconto adicional de 5% com o código PPLWARE. O Elite 100 V2 Bio-Based será lançado em simultâneo, reforçando a aposta da marca em soluções energéticas mais eficientes e sustentáveis.

BLUETTI Charger 2

Sobre a BLUETTI

Fundada em 2009, a BLUETTI é uma empresa especializada em soluções de energia limpa, com foco em estações de energia portáteis e sistemas de backup doméstico. Com presença em mais de 110 países e uma base global de milhões de utilizadores, a marca continua a investir em tecnologias proprietárias que promovem independência energética e resiliência fora da rede.