Mais uma: Mercedes anuncia regresso dos botões físicos aos seus modelos

Com a evolução tecnológica, os carros ficaram mais digitais e foram sendo adotadas soluções mais inovadoras e visualmente mais apelativas. Agora, com a usabilidade dessas mudanças a ser testada pelos condutores, há coisas que parecem não estar a resultar. De facto, depois da Volkswagen e da Honda, a Mercedes-Benz anunciou o regresso dos botões físicos aos seus modelos.

A Mercedes-Benz vai começar a integrar controlos físicos nos seus habitáculos digitais, uma vez que "os dados mostram que os botões físicos são melhores", segundo Magnus Östberg, diretor de software, à Autocar.

Esta adoção começará com os novos GLC e CLA Shooting Brake EV, que recebem uma série de botões, patilhas e comandos num volante redesenhado.

Daqui para a frente, este novo volante será o padrão dos modelos da Mercedes, com a marca a planear instalá-lo, também, em todos os carros já à venda, começando ainda este ano com o CLA saloon, lançado recentemente.

Conforme explicado por Östberg, esta é a forma mais fácil e económica de adicionar os controlos físicos aos carros que já estão à venda, mantendo, ao mesmo tempo, os interiores digitais da Mercedes.

Europeus preferem ter botões nos carros, segundo a Mercedes

Em declarações, no Salão Automóvel de Munique, Östberg explicou que "pode ver-se a diferença se passarmos do CLA [sedã], que tem um ecrã tátil e menos botões físicos, para o [novo] GLC, onde voltámos a colocar os botões físicos".

Segundo o diretor de software, a marca detetou que os botões físicos "são muito importantes para certas faixas etárias e certas populações".

Para a Mercedes, "é extremamente importante" manter o equilíbrio entre o botões físicos e os controlos táteis.

Uma vez que é totalmente orientada pelos dados, baseando-se neles para a tomada de decisão, o regresso dos botões físicos responde às conclusões tiradas pela marca, através de informação recolhida pelos seus veículos definidos por software (em inglês, SDV): "Os dados mostram-nos que os botões físicos são melhores, e é por isso que os colocámos de volta".

Foi através da recolha de dados que a Mercedes percebeu, também, que, enquanto os europeus gostam de botões, os condutores asiáticos preferem ecrãs táteis e comandos de voz.

Segundo Östberg, a Mercedes está ainda a ponderar adicionar mais controlos físicos noutros locais do habitáculo para modelos futuros, especificamente para os SUV, uma vez que "em carros maiores temos mais liberdade para criar" e os compradores desses carros "preocupam-se mais com botões".

