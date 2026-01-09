PplWare Mobile

A Netflix vai deixar de funcionar nestas Smart TVs! A sua está na lista?

· Multimédia 6 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. Nome says:
    9 de Janeiro de 2026 às 08:36

    Que medida mais idiota. Obrigar o assinante a ter a app no tlm, correr o conteúdo no telemóvel e depois fazer cast para a TV… Oh netflix, vai-te encher de moscas.

  2. carlos fernandes says:
    9 de Janeiro de 2026 às 09:30

    Qualquer box chinesa com IPTV ahoy resolve o assunto.

  3. B@rão Vermelho says:
    9 de Janeiro de 2026 às 09:47

    Eu tenho Netflix partilhada com mais colegas, e tenho 2 Apple Tv, uma das Apple Tv a de última geração pede verificação de morada a que tenho de 1ª geração 4K funciona normalmente, ambas ligadas a mesma rede.

    • Nome says:
      9 de Janeiro de 2026 às 10:11

      Então mas não era suposto não se poder partilhar as contas? Posso então assumir que é um “workaround” não convencional, certo? (atenção, nada contra)

  4. Al says:
    9 de Janeiro de 2026 às 10:17

    Bye-bye Netflix…quantos milhões de subscritores vão deixar a Netflix? Eu sou um deles!

  5. V says:
    9 de Janeiro de 2026 às 10:22

    Caso isso aconteça a minha, lamentavelmente ai é que pondero dar um chuto na plataforma… @netflix toma juizo!

