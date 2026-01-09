A Netflix vai deixar de funcionar nestas Smart TVs! A sua está na lista?

A Netflix tomou uma série de decisões controversas, incluindo o aumento dos preços das subscrições, a imposição de restrições mais rigorosas à partilha de contas com familiares e amigos e a introdução de mais anúncios. A aplicação de streaming está, mais uma vez, a irritar os seus utilizadores, agora nas Smart TVs.

Netflix desaparece de milhões de Smart TVs

A aplicação da Netflix está a desaparecer de alguns modelos de Smart TV, e nem as marcas mais populares estão imunes a estas mudanças. Fabricantes como a Samsung, LG, Sony e Panasonic estão entre os afetados. Os utilizadores do Chromecast com o Google TV e o Google TV Streamer foram os mais afetados quando a aplicação da Netflix desapareceu há algumas semanas.

Estas alterações estão a ser implementadas gradualmente noutras Smart TVs e afetarão milhões de assinantes. A Netflix planeia remover o botão de transmissão, uma das características mais populares em milhões de televisores mais antigos. Os utilizadores terão de iniciar o filme ou a série nos seus dispositivos móveis e premir o botão de transmissão para enviar o conteúdo para a TV.

Um representante do serviço de apoio ao cliente confirmou a um utilizador que "se o dispositivo tiver o seu próprio controlo remoto, o conteúdo não pode ser transmitido". A página de suporte esclarece que a transmissão de conteúdos de TV continuará a funcionar no Chromecast e nas Smart TVs que suportam nativamente o Google Cast, mas apenas para subscrições sem anúncios.

Atenção se possui uma destas Smart TVs

As restrições da Netflix não se limitam a uma marca específica, mas decorrem de uma atualização dos requisitos de hardware da aplicação, que passam a incluir mais memória RAM e protocolos de ligação modernos. Todas as Smart TV fabricadas antes de 2019 estão em risco. A maioria dos modelos mais antigos não recebe atualizações compatíveis com os requisitos de RAM da aplicação de streaming.

A lista de modelos afetados tem crescido nas últimas semanas, incluindo as Smart TV da Samsung, LG e Panasonic fabricadas antes do prazo. A Sony é outra das marcas mais afetadas, especialmente com os seus modelos da série Bravia, especificamente os modelos KDL, XBR, W95 e X95. O fabricante recomenda que os utilizadores verifiquem a data de fabrico e a versão do sistema operativo das suas televisões.

Algumas televisões com mais de seis anos perderam a compatibilidade com a plataforma de streaming, embora as mudanças estejam a ser implementadas gradualmente. A aplicação deixará de estar disponível em milhares de Smart TV mais antigas ao longo de janeiro.