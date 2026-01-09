A Netflix vai deixar de funcionar nestas Smart TVs! A sua está na lista?
A Netflix tomou uma série de decisões controversas, incluindo o aumento dos preços das subscrições, a imposição de restrições mais rigorosas à partilha de contas com familiares e amigos e a introdução de mais anúncios. A aplicação de streaming está, mais uma vez, a irritar os seus utilizadores, agora nas Smart TVs.
Netflix desaparece de milhões de Smart TVs
A aplicação da Netflix está a desaparecer de alguns modelos de Smart TV, e nem as marcas mais populares estão imunes a estas mudanças. Fabricantes como a Samsung, LG, Sony e Panasonic estão entre os afetados. Os utilizadores do Chromecast com o Google TV e o Google TV Streamer foram os mais afetados quando a aplicação da Netflix desapareceu há algumas semanas.
Estas alterações estão a ser implementadas gradualmente noutras Smart TVs e afetarão milhões de assinantes. A Netflix planeia remover o botão de transmissão, uma das características mais populares em milhões de televisores mais antigos. Os utilizadores terão de iniciar o filme ou a série nos seus dispositivos móveis e premir o botão de transmissão para enviar o conteúdo para a TV.
Um representante do serviço de apoio ao cliente confirmou a um utilizador que "se o dispositivo tiver o seu próprio controlo remoto, o conteúdo não pode ser transmitido". A página de suporte esclarece que a transmissão de conteúdos de TV continuará a funcionar no Chromecast e nas Smart TVs que suportam nativamente o Google Cast, mas apenas para subscrições sem anúncios.
Atenção se possui uma destas Smart TVs
As restrições da Netflix não se limitam a uma marca específica, mas decorrem de uma atualização dos requisitos de hardware da aplicação, que passam a incluir mais memória RAM e protocolos de ligação modernos. Todas as Smart TV fabricadas antes de 2019 estão em risco. A maioria dos modelos mais antigos não recebe atualizações compatíveis com os requisitos de RAM da aplicação de streaming.
A lista de modelos afetados tem crescido nas últimas semanas, incluindo as Smart TV da Samsung, LG e Panasonic fabricadas antes do prazo. A Sony é outra das marcas mais afetadas, especialmente com os seus modelos da série Bravia, especificamente os modelos KDL, XBR, W95 e X95. O fabricante recomenda que os utilizadores verifiquem a data de fabrico e a versão do sistema operativo das suas televisões.
Algumas televisões com mais de seis anos perderam a compatibilidade com a plataforma de streaming, embora as mudanças estejam a ser implementadas gradualmente. A aplicação deixará de estar disponível em milhares de Smart TV mais antigas ao longo de janeiro.
Que medida mais idiota. Obrigar o assinante a ter a app no tlm, correr o conteúdo no telemóvel e depois fazer cast para a TV… Oh netflix, vai-te encher de moscas.
Qualquer box chinesa com IPTV ahoy resolve o assunto.
Eu tenho Netflix partilhada com mais colegas, e tenho 2 Apple Tv, uma das Apple Tv a de última geração pede verificação de morada a que tenho de 1ª geração 4K funciona normalmente, ambas ligadas a mesma rede.
Então mas não era suposto não se poder partilhar as contas? Posso então assumir que é um “workaround” não convencional, certo? (atenção, nada contra)
Bye-bye Netflix…quantos milhões de subscritores vão deixar a Netflix? Eu sou um deles!
Caso isso aconteça a minha, lamentavelmente ai é que pondero dar um chuto na plataforma… @netflix toma juizo!