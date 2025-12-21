Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Linger - The Cranberries

Os Cranberries foram uma banda de rock formada em Limerick, na Irlanda, em 1989. Originalmente chamada Cranberry Saw Us, a banda foi formada em 1989 pelo vocalista Niall Quinn, o guitarrista Noel Hogan, o baixista Mike Hogan e o baterista Fergal Lawler. Quinn foi substituída como vocalista principal por Dolores O'Riordan em 1990, e mudaram o seu nome para The Cranberries. Embora amplamente associado ao rock alternativo, o som da banda também incorpora elementos indie pop, post-punk, folk e dream pop.

Os Cranberries ganharam fama internacional nos anos 1990 com o seu álbum de estreia, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, que se tornou um sucesso comercial após ter conquistado a atenção dos media nos Estados Unidos. Foi uma das bandas de rock mais bem sucedidas dos anos 90, a banda vendeu mais de 40 milhões de cópias em todo o mundo.

A banda alcançou quatro top 20 álbuns na Billboard 200 (Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, No Need to Argue, To the Faithful Departed e Bury the Hatchet) e oito top 20 singles na Modern Rock Tracks ("Linger", "Dreams", "Zombie", "Ode to My Family", "Ridiculous Thoughts", "Salvation", "Free to Decide" e "Promises").

No início de 2010, após um hiato de seis anos, os Cranberries reuniram-se e iniciaram uma digressão norte-americana, seguida de concertos na América Latina e na Europa. Em abril e maio de 2011, gravou o seu sexto álbum de estúdio, Roses, lançado em fevereiro de 2012. Após o lançamento de Roses, a banda entrou numa nova digressão, que passou pela Ásia e Oceânia.

A 15 de Janeiro de 2018 a vocalista da banda, Dolores O'Riordan faleceu em Londres, onde se encontrava para uma breve sessão de gravação.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?