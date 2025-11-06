Esta funcionalidade torna o Shazam ainda mais útil
O Shazam é uma aplicação verdadeiramente pertinente, pois ajuda os entusiastas de música a descobrir o título, o artista e até o álbum de onde veio uma determinada canção, ouvida aleatoriamente. No entanto, alguns utilizadores podem não estar a utilizá-la completamente: o que faz às músicas que descobre com o Shazam?
Seja onde for, o Shazam permite descobrir não apenas o artista, mas o título e até o álbum a que uma música, ouvida aleatoriamente, pertence. Isto, claro, se nenhum ruído externo ou alteração significativa perturbar o correto reconhecimento.
Após a identificação, o Shazam compila todas as músicas dentro da app. Contudo, esta biblioteca não é muito eficiente, considerando que não é nesta app que ouvimos música, normalmente.
Assim sendo, é possível conectar o Shazam ao Spotify e ao Apple Music, criando uma playlist personalizada e, além disso, sincronizar as apps para que as músicas sejam adicionadas automaticamente, sempre que o Shazam as identificar.
Como criar uma playlist no Spotify com músicas do Shazam
Para criar uma playlist automática com as músicas do Shazam, basta conectar as duas apps, tendo-as no mesmo dispositivo.
No iOS, basta abrir a app do Shazam e seguir os seguintes passos:
- Aceder às Definições, no canto superior direito;
- Clicar em Ligar, em frente ao Spotify. De imediato, o Shazam vai abrir a app do Spotify.
- Clicar em Concordar;
- Para sincronizar automaticamente as músicas, basta ativar o botão abaixo: "Sincroniza as tuas canções com Spotify".
No Android, o processo é semelhante, mas difere em alguns passos:
- Abrir o Shazam;
- Arrastar o ecrã para a esquerda ou clicar no ícone da Biblioteca, no canto superior esquerdo;
- Aceder às definições, no canto superior esquerdo;
- Deslizar até "Preferência da aplicação de música";
- Ativar o botão "Sincronizar a biblioteca do Shazam para Spotify".
Desta forma simples, terá acesso a uma playlist personalizada no Spotify com as músicas que for ouvindo e pedindo ao Shazam para identificar, disponível na sua Biblioteca da app de música.