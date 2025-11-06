Esta funcionalidade torna o Shazam ainda mais útil

O Shazam é uma aplicação verdadeiramente pertinente, pois ajuda os entusiastas de música a descobrir o título, o artista e até o álbum de onde veio uma determinada canção, ouvida aleatoriamente. No entanto, alguns utilizadores podem não estar a utilizá-la completamente: o que faz às músicas que descobre com o Shazam?

Seja onde for, o Shazam permite descobrir não apenas o artista, mas o título e até o álbum a que uma música, ouvida aleatoriamente, pertence. Isto, claro, se nenhum ruído externo ou alteração significativa perturbar o correto reconhecimento.

Após a identificação, o Shazam compila todas as músicas dentro da app. Contudo, esta biblioteca não é muito eficiente, considerando que não é nesta app que ouvimos música, normalmente.

Assim sendo, é possível conectar o Shazam ao Spotify e ao Apple Music, criando uma playlist personalizada e, além disso, sincronizar as apps para que as músicas sejam adicionadas automaticamente, sempre que o Shazam as identificar.

Como criar uma playlist no Spotify com músicas do Shazam

Para criar uma playlist automática com as músicas do Shazam, basta conectar as duas apps, tendo-as no mesmo dispositivo.

No iOS, basta abrir a app do Shazam e seguir os seguintes passos:

Aceder às Definições, no canto superior direito;

Clicar em Ligar, em frente ao Spotify. De imediato, o Shazam vai abrir a app do Spotify.

Clicar em Concordar;

Para sincronizar automaticamente as músicas, basta ativar o botão abaixo: "Sincroniza as tuas canções com Spotify".

No Android, o processo é semelhante, mas difere em alguns passos:

Abrir o Shazam; Arrastar o ecrã para a esquerda ou clicar no ícone da Biblioteca, no canto superior esquerdo; Aceder às definições, no canto superior esquerdo; Deslizar até "Preferência da aplicação de música"; Ativar o botão "Sincronizar a biblioteca do Shazam para Spotify".

Desta forma simples, terá acesso a uma playlist personalizada no Spotify com as músicas que for ouvindo e pedindo ao Shazam para identificar, disponível na sua Biblioteca da app de música.