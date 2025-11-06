Drones DJI poderão ser proibidos nos EUA. O que se sabe até agora?

Uma votação conduzida pelo regulador das comunicações norte-americano pode resultar na proibição da importação e venda de produtos da DJI nos Estados Unidos da América (EUA). Mais uma vez, estarão em causa dispositivos "considerados um risco inaceitável à segurança nacional".

A Comissão Federal de Comunicações (em inglês, FCC) votou unanimemente para "fechar as lacunas na lista coberta pela FCC e proteger as redes de comunicação dos Estados Unidos contra dispositivos considerados um risco inaceitável à segurança nacional".

Ou seja, esta votação poderá resultar em proibições futuras e retroativas de produtos que usam tecnologia de comunicação, como a tecnologia de radiofrequência dos drones da DJI, de importação e venda nos EUA.

Importa mencionar que, curiosamente, os drones da DJI estão consistentemente no topo da sua categoria de produtos, nos EUA.

À semelhança do que já vimos acontecer com os produtos da Huawei, o Governo dos EUA considerou a DJI, com sede na China, um risco à segurança nacional. A par desta, está a considerar uma proibição separada dos routers TP-Link.

DJI disponível para auditoria, mas processo ainda não terá arrancado

Conforme avançado pela imprensa internacional, se esta for para a frente, futuras proibições precisarão de considerar produtos específicos e exigirão um período de consulta pública.

Ao que parece, contudo, as bases estão a ser estabelecidas para que a FCC bloqueie as vendas de futuros e alguns drones DJI existentes, bem como produtos que utilizam tecnologia da empresa.

Entretanto, o Governo dos EUA solicitou uma auditoria à DJI até ao final do ano. No entanto, se isso não acontecer, a venda dos drones da empresa poderá ser proibida por predefinição, ao abrigo de uma lei de segurança nacional.

À CNET, um representante da DJI disse que, embora a votação da FCC faça referência a uma alteração de regra que atualmente não se aplica especificamente à DJI, o prazo da Lei de Autorização de Defesa Nacional, em dezembro, colocaria empresas chinesas como esta na lista de proibições, "sem qualquer evidência de irregularidade ou direito de recurso".

O governo dos EUA tem todo o direito de reforçar as medidas de segurança nacional, mas isso deve ser acompanhado de um processo adequado, justiça e transparência.

Disse Adam Welsh, diretor de política global da DJI, revelando que a empresa assegurou repetidamente que estaria aberta a uma auditoria, mas que "já se passaram mais de 10 meses sem qualquer sinal de que o processo tenha começado".