7 municípios vão ficar sem eletricidade no domingo: veja se o seu está na lista
A E-REDES – Distribuição de Eletricidade, SA informou que, para garantir a qualidade do serviço, irá realizar trabalhos localizados na sua rede de distribuição, exigindo uma interrupção temporária do fornecimento de eletricidade no dia 9 de novembro de 2025 em vários municípios. Saiba quais.
A operadora E‑Redes anunciou que no próximo domingo haverá interrupções programadas no fornecimento de eletricidade em sete municípios portugueses, com o objetivo de realizar trabalhos de manutenção na rede.
As zonas afetadas incluem concelhos nos distritos de Faro, Lisboa e Santarém: especificamente, os municípios de Faro, Lagos, Olhão, Lisboa, Oeiras, Sintra e Tomar.
Municípios onde vai faltar eletricidade
- Em Faro (freguesia de Montenegro): das 07h30 às 11h00, especialmente na Rua João Brandeiro e na Urbanização Quinta da Nora.
- Em Lagos (freguesia de São Gonçalo): das 07h00 às 11h00, afetando o Beco da Dona Marta, Rua Lucinda de Almeida Lamy Leal e o Sítio da Ameijeirinha.
- Em Olhão (freguesia de Quelfes): entre 07h30 e 11h00, nas ruas António Henrique Cabrita e Manuel Martins Garrocho.
- Em Lisboa (freguesia de Campolide): das 05h00 às 11h00, abrangendo a Avenida Conselheiro Fernando de Sousa e a Rua Professor Sousa da Câmara.
- Em Oeiras (União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo): das 07h00 às 11h00, em diversas artérias como Rua 1.º de Maio, Rua António Nobre, Rua Marconi, entre outras.
- Em Sintra (União das Freguesias de São João das Lampas e Terrugem): das 06h00 às 11h00, com cortes em ruas como Rua das Figueiras, Rua do Porto, Rua Principal, Travessa do Lugar de Cima, etc.
- Em Tomar (União das Freguesias de Tomar São João Baptista e Santa Maria dos Olivais): entre as 06h00 e as 07h00, nas ruas Avenida Dr. Aurélio Ribeiro, Rua Coronel Garcês Teixeira e Rua Professor Fernando Gonçalves da Silva, entre outras.
A E-Redes salienta que estes cortes são temporários, afetando apenas zonas localizadas, e visam garantir a qualidade e segurança da rede elétrica (como a realização de manobras, ligações, reparações ou manutenção).
