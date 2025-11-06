7 municípios vão ficar sem eletricidade no domingo: veja se o seu está na lista

A E-REDES – Distribuição de Eletricidade, SA informou que, para garantir a qualidade do serviço, irá realizar trabalhos localizados na sua rede de distribuição, exigindo uma interrupção temporária do fornecimento de eletricidade no dia 9 de novembro de 2025 em vários municípios. Saiba quais.

A operadora E‑Redes anunciou que no próximo domingo haverá interrupções programadas no fornecimento de eletricidade em sete municípios portugueses, com o objetivo de realizar trabalhos de manutenção na rede.

As zonas afetadas incluem concelhos nos distritos de Faro, Lisboa e Santarém: especificamente, os municípios de Faro, Lagos, Olhão, Lisboa, Oeiras, Sintra e Tomar.

Municípios onde vai faltar eletricidade

Em Faro (freguesia de Montenegro): das 07h30 às 11h00, especialmente na Rua João Brandeiro e na Urbanização Quinta da Nora.

Em Lagos (freguesia de São Gonçalo): das 07h00 às 11h00, afetando o Beco da Dona Marta, Rua Lucinda de Almeida Lamy Leal e o Sítio da Ameijeirinha.

Em Olhão (freguesia de Quelfes): entre 07h30 e 11h00, nas ruas António Henrique Cabrita e Manuel Martins Garrocho.

Em Lisboa (freguesia de Campolide): das 05h00 às 11h00, abrangendo a Avenida Conselheiro Fernando de Sousa e a Rua Professor Sousa da Câmara.

Em Oeiras (União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo): das 07h00 às 11h00, em diversas artérias como Rua 1.º de Maio, Rua António Nobre, Rua Marconi, entre outras.

Em Sintra (União das Freguesias de São João das Lampas e Terrugem): das 06h00 às 11h00, com cortes em ruas como Rua das Figueiras, Rua do Porto, Rua Principal, Travessa do Lugar de Cima, etc.

Em Tomar (União das Freguesias de Tomar São João Baptista e Santa Maria dos Olivais): entre as 06h00 e as 07h00, nas ruas Avenida Dr. Aurélio Ribeiro, Rua Coronel Garcês Teixeira e Rua Professor Fernando Gonçalves da Silva, entre outras.

A E-Redes salienta que estes cortes são temporários, afetando apenas zonas localizadas, e visam garantir a qualidade e segurança da rede elétrica (como a realização de manobras, ligações, reparações ou manutenção).