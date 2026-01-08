É trabalhador independente? Valide no e-Fatura as despesas da atividade profissional
Como é normal todos os anos, por esta altura, alertamos para começar a validar as suas faturas no âmbito da declaração de IRS. Se é trabalhador independente, não se esqueça das despesas da atividade profissional.
Se uma fatura aparece como pendente, é sinal que a plataforma não sabe qual o setor de atividade. Neste caso o utilizador deverá associá-la manualmente ao setor de atividade correto. Se as faturas ficarem no estado Pendente não serão válidas para o IRS.
Lembre-se também que é importante validar no e-Fatura todas as despesas efetuadas no âmbito da atividade profissional (caso tenha atividade aberta), indicando se as faturas respeitam total ou parcialmente à atividade e classificá-las no setor correto, para serem consideradas para efeitos de IRS.
Caso contrário, o Fisco assume que essas despesas são pessoais e o impacto faz-se sentir no imposto a pagar.
Que tipo de despesas devem ser validadas no e-fatura?
No e-Fatura, deve indicar quais as faturas que dizem respeito à atividade profissional, como por exemplo:
- Equipamentos informáticos e tecnológicos
- Telecomunicações (telemóvel e internet)
- Rendas de espaços afetos à atividade
- Despesas com viaturas (quando aplicável)
- Serviços profissionais e ferramentas digitais
Como validar as despesas no e-Fatura?
O processo é simples e pode ser feito online:
- Aceda ao Portal e-Fatura
- Entre com as credenciais das Finanças
- Consulte as faturas pendentes
- Assinale se a despesa é “Afeta à atividade profissional”
- Guarde as alterações
Atenção: nem todas as despesas são dedutíveis a 100%. Em muitos casos, apenas 25% do valor é considerado para efeitos fiscais.
