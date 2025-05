CEO da Cloudflare diz que Portugal “não é um país sério”

Se normalmente os CEO das tecnológicas são até bastante reservados, exceção é o CEO da Cloudflare. Sem papas na língua, Matthew Prince ameaça cortar investimento no nosso país devido às dificuldades burocráticas não resolvidas.

Matthew Prince referiu numa publicação no X que Portugal “não é um país sério”. Segundo referiu, "Todas as promessas que o Governo fez para reduzir a burocracia, tornando mais fácil a operar como negócio para tentar contratar, foram quebradas".

Prince destacou que as condições para investir em Portugal têm piorado significativamente desde que a Cloudflare iniciou operações no país há seis anos. Acusou o governo português no que diz respeito à imigração e à obtenção de vistos, classificando o processo como um "clown show" (circo) e afirmou estar cansado de ouvir promessas de melhorias que nunca se concretizam.

O CEO da Cloudflare também comparou Portugal a outros países emergentes, como Colômbia, Chile e Argentina, considerando-os "mais sérios" para investimentos. Referiu que Portugal tem problemas estruturais, como a situação do Aeroporto de Lisboa, que descreveu como um "desastre", e alertou outras empresas tecnológicas a pensarem duas vezes antes de investir em Portugal sem garantias concretas do governo.

As críticas de Prince voltam a reacender as discussões sobre a burocracia e os desafios enfrentados por empresas estrangeiras em Portugal, especialmente no setor tecnológico. Até o momento, não houve resposta oficial do governo português às declarações do CEO da Cloudflare.