Águas de Portugal alvo de ciberataque de “elevada complexidade”

O grupo Águas de Portugal (AdP) confirmou ter sido alvo de um ciberataque de elevada complexidade, incidente que está a ser acompanhado pelas autoridades competentes.

Muitos funcionários estão proibidos de usar o computador

Apesar da intrusão, a empresa garante que o abastecimento de água e os restantes serviços essenciais continuam a funcionar normalmente, não existindo impacto na operação.

De acordo com a AdP, os mecanismos internos de monitorização permitiram detetar rapidamente a atividade maliciosa, tendo sido de imediato ativados os planos de resposta a incidentes e de contenção. A empresa está a trabalhar em conjunto com as autoridades nacionais para investigar a origem e a extensão do ataque.

Segundo a informação divulgada, o incidente não comprometeu o fornecimento de água nem os serviços de saneamento, uma vez que os sistemas críticos permaneceram operacionais.

De acordo com a informação divulgada pela Renascença, estão em curso trabalhos de recuperação e reposição gradual dos sistemas informáticos afetados, mantendo-se em permanência as medidas necessárias para assegurar a continuidade e fiabilidade dos serviços. Muitos funcionários de muitas empresas deste grupo Águas de Portugal estão, pura e simplesmente, proibidos de usar o computador, como medida de precaução para não agravar-se a situação.

Muitos funcionários de muitas empresas deste grupo Águas de Portugal estão, pura e simplesmente, proibidos de abrir o computador, como medida de precaução para não agravar-se a situação.

O setor da água é considerado uma infraestrutura crítica e tem sido cada vez mais visado por grupos de cibercriminosos. Nos últimos anos, várias empresas de abastecimento de água na Europa foram alvo de ataques informáticos, reforçando a necessidade de investir em medidas de proteção e resiliência digital.

A Águas de Portugal refere que a investigação está em curso e que continuará a colaborar com as entidades competentes para apurar todos os contornos do incidente. A empresa promete divulgar novas informações caso existam desenvolvimentos relevantes.