Dead Stop: No Vacancy, do estúdio português Camel 101, traz o terror retro

O estúdio português Camel 101 anunciou que o seu jogo, Dead Stop: No Vacancy, uma experiência de terror na primeira pessoa será brevemente lançado no Steam.

O estúdio português Camel 101 anunciou que Dead Stop: No Vacancy, uma experiência de terror na primeira pessoa de curta duração e totalmente autónoma, será lançado no Steam a 13 de agosto de 2026. O título marca a estreia de Dead Stop, uma nova antologia de jogos de terror independentes inspirados por histórias clássicas do género, locais inquietantes e mistérios sobrenaturais.

Desenvolvido pela equipa responsável por jogos como Those Who Remain e Beneath, No Vacancy aposta numa narrativa compacta mas intensa, concebida para oferecer uma experiência completa numa única aventura. O jogo coloca os jogadores no papel de Nancy, uma repórter investigativa determinada e de personalidade marcante, que se dirige à remota localidade de Crestfall para investigar um caso de fogo posto. No entanto, uma mudança inesperada de percurso deixa-a perdida numa estrada sem sinalização nem cobertura GPS, conduzindo-a ao isolado Paradise Motel pouco antes do cair da noite.

O que começa como uma simples paragem forçada transforma-se rapidamente numa investigação sobre o passado sombrio do motel e sobre os segredos escondidos sob as suas fundações. À medida que explora os corredores, quartos e estruturas subterrâneas do complexo, Nancy descobre pistas que revelam uma história perturbadora, num ambiente construído para manter o jogador constantemente em tensão.

Segundo a Camel 101, Dead Stop foi concebido como uma coleção de histórias independentes de terror, permitindo que cada episódio explore novos cenários, personagens e ameaças sem depender de uma narrativa contínua. No Vacancy é o primeiro capítulo dessa iniciativa, funcionando simultaneamente como apresentação do universo da série e como uma experiência fechada e acessível para novos jogadores.

Em termos de jogabilidade, o título privilegia a exploração e a observação do ambiente. Em vez de recorrer extensivamente a cenas cinemáticas, a história é contada através de documentos, objetos, espaços abandonados e detalhes visuais que ajudam a reconstruir os acontecimentos passados. Os jogadores terão ainda de resolver puzzles ambientais ligados à história do Paradise Motel, recorrendo à lógica e à interpretação das pistas espalhadas pelo cenário.

Um dos elementos mais distintivos do projeto é a sua direção artística. Inspirado nos filmes slasher dos anos 1980, no terror em VHS e nos clássicos jogos de horror de sobrevivência, Dead Stop: No Vacancy apresenta uma estética retro deliberadamente nostálgica, evocando produções de culto da chamada era dourada do terror cinematográfico. A equipa descreve a experiência como uma combinação de horror psicológico, mistério e suspense atmosférico, onde a sensação de desconforto é tão importante quanto os sustos.

A narrativa decorre durante uma única noite no Paradise Motel, local que serve simultaneamente de palco principal e personagem central da história. O slogan promocional do jogo resume a sua premissa de forma sugestiva: "Uma noite no Paradise Motel. Uma repórter que tomou a direção errada. Uma certeza: ninguém sai ileso."

Fundada em Portugal, a Camel 101 é um estúdio independente premiado que, ao longo dos anos, tem explorado diferentes géneros, desde jogos de estratégia até experiências narrativas de terror. Com Dead Stop: No Vacancy, a produtora procura regressar ao horror psicológico que ajudou a consolidar a sua reputação internacional, apostando agora num formato antológico que poderá dar origem a várias histórias independentes nos próximos anos.

O lançamento de Dead Stop: No Vacancy está agendado para 13 de agosto de 2026 no Steam, onde já é possível adicionar o jogo à lista de desejos e experimentar uma demonstração disponibilizada pela equipa de desenvolvimento.

Acerca do estúdio Camel 101

A Camel 101 é um estúdio independente português fundado pelos irmãos Ricardo e Bruno Cesteiro. A empresa ganhou notoriedade internacional com títulos como Those Who Remain e tem vindo a afirmar-se como uma das produtoras portuguesas mais reconhecidas no género do terror, combinando narrativas atmosféricas com uma forte componente psicológica