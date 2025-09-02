Propinas do Ensino Superior vão subir já no ano letivo 2026/27

As propinas do ensino superior em Portugal vão mesmo subir já no ano letivo 2026/2027. De referir que congelamento das propinas decorre desde 2020. Para o ano letivo 2025/2026, mantêm-se inalteradas.

Embora o descongelamento das propinas já tenha sido admitido no início de 2025, dependia da avaliação do sistema de ação social. Só com esta conclusão se preparou a medida, que agora foi formalmente anunciada.

O Ministro da Educação, Fernando Alexandre, anunciou que o valor máximo das propinas para licenciaturas, que estava congelado desde 2020 nos 697 €, será atualizado para 710 € no ano letivo de 2026/2027, refletindo a inflação de 2025.

O ministro sugeriu que além do descongelamento, pode haver também atualização das propinas de mestrado pela inflação, mantendo a situação mais estável nos ciclos de licenciatura.

Outra alteração anunciada pelo ministro é que o prémio salarial, que aprovado pelo governo de António Costa, que devolve o valor das propinas aos diplomados vai ser pago este ano, mas a partir do próximo ano, os jovens terão de optar entre este apoio e a redução no IRS. O valor deverá ser pago na segunda semana de setembro.

Os licenciados que se candidataram ao apoio anual recebem de 697 euros. Se a habilitação for mestrado, o prémio sobre para 1.500 euros por ano.