Multibanco: atenção ao esquema de “skimming”! Foram apanhados 4 suspeitos

A técnica é aparentemente simples e eficaz! Na ranhura onde se colocam os cartões de crédito e débito, os burlões colocam um dispositivo capaz de ler as bandas magnéticas (skimmers) e que tem também incluída uma mini câmara para registar o código PIN introduzido.

skimming: interceção e leitura direta de dados dos cartões bancários originais

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate à Cibercriminalidade e Criminalidade Tecnológica (UNC3T), realizou uma operação policial, nas áreas urbanas de Lisboa, Montijo e Torres Vedras, que culminou com a detenção de quatro suspeitos indiciados pela prática dos crimes de contrafação de cartões ou outros dispositivos de pagamento, falsidade informática, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.

Entre 2023 e 2024, os quatro detidos, três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 24 e os 46 anos, obtiveram dados de cartões bancários através de técnicas de “skimming”, isto é, mediante a interceção e leitura direta de dados dos cartões bancários originais (cartões estrangeiros) que, posteriormente, utilizaram em terminais de pagamento automático (TPA) contratualizados por empresas estabelecidas em território nacional e por eles controladas.

Com este esquema criminoso alcançaram um benefício patrimonial que ascende a mais de meio milhão de euros.

No âmbito da operação policial “Carta Branca”, a PJ deu, ainda, cumprimento a oito mandados de busca domiciliária e não domiciliária.