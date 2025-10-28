Multibanco: atenção ao esquema de “skimming”! Foram apanhados 4 suspeitos
A técnica é aparentemente simples e eficaz! Na ranhura onde se colocam os cartões de crédito e débito, os burlões colocam um dispositivo capaz de ler as bandas magnéticas (skimmers) e que tem também incluída uma mini câmara para registar o código PIN introduzido.
skimming: interceção e leitura direta de dados dos cartões bancários originais
A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate à Cibercriminalidade e Criminalidade Tecnológica (UNC3T), realizou uma operação policial, nas áreas urbanas de Lisboa, Montijo e Torres Vedras, que culminou com a detenção de quatro suspeitos indiciados pela prática dos crimes de contrafação de cartões ou outros dispositivos de pagamento, falsidade informática, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.
Entre 2023 e 2024, os quatro detidos, três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 24 e os 46 anos, obtiveram dados de cartões bancários através de técnicas de “skimming”, isto é, mediante a interceção e leitura direta de dados dos cartões bancários originais (cartões estrangeiros) que, posteriormente, utilizaram em terminais de pagamento automático (TPA) contratualizados por empresas estabelecidas em território nacional e por eles controladas.
Com este esquema criminoso alcançaram um benefício patrimonial que ascende a mais de meio milhão de euros.
No âmbito da operação policial “Carta Branca”, a PJ deu, ainda, cumprimento a oito mandados de busca domiciliária e não domiciliária.
Ha mais de um ano que deixei de utilizar cartoes MB. Agora só codigo de mbway 🙂
Isto é a clonagem de cartões pessoal.
Não inventem nomes de coisas, a clonagem de cartões não é nova,
O método é mesmo este.
Mas ha outros, e ainda mais perigosos,
Como por exmplo usar leitores de radiofrequencia para contactless, e roubar os dados ás pessoas, e nem é preciso cartões nenhuns, basta andar com uma mochila da Glovo, uo uber, e o eleitor lá dentro com uma bateria capaz.
Atacas tudo a tua volta.
Só ha 1 solução para isso que é desactivar o contactless,
Depois tens uma meia solução, que é teres uma carteira “blindada”, onde não é possivel ao cartão receber a informação para pagamento.
Essas carteiras existem, mas são pouco comuns, penso eu.
Eu simplesmente desactivei o caontactless.