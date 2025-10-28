PplWare Mobile

Multibanco: atenção ao esquema de “skimming”! Foram apanhados 4 suspeitos

· Internet 2 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Rui says:
    28 de Outubro de 2025 às 17:16

    Ha mais de um ano que deixei de utilizar cartoes MB. Agora só codigo de mbway 🙂

    Responder
  2. Jaime says:
    28 de Outubro de 2025 às 18:02

    Isto é a clonagem de cartões pessoal.

    Não inventem nomes de coisas, a clonagem de cartões não é nova,
    O método é mesmo este.

    Mas ha outros, e ainda mais perigosos,
    Como por exmplo usar leitores de radiofrequencia para contactless, e roubar os dados ás pessoas, e nem é preciso cartões nenhuns, basta andar com uma mochila da Glovo, uo uber, e o eleitor lá dentro com uma bateria capaz.

    Atacas tudo a tua volta.

    Só ha 1 solução para isso que é desactivar o contactless,
    Depois tens uma meia solução, que é teres uma carteira “blindada”, onde não é possivel ao cartão receber a informação para pagamento.
    Essas carteiras existem, mas são pouco comuns, penso eu.
    Eu simplesmente desactivei o caontactless.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

A facilidade de criar petições online banaliza as causas?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Honda’s all-new Prelude e:HEV sports coupe

Google Earth AI: Our state-of-the-art geospatial AI models

Volta de apresentação do circuito de Spa-Francorchamps. Ao volante do Alpine A110 Mick Schumacher