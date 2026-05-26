SNS 24: saiba quem teve acesso às suas informações e como gerir autorizações
O Portal SNS 24 permite não só consultar informação de saúde, mas também controlar quem pode aceder aos seus dados clínicos. Na área pessoal, pode verificar acessos realizados, consultar o histórico e gerir autorizações. Veja como fazê-lo.
Depois da polémica gerada pelo acesso indevido a dados de saúde, na sequência do roubo de credenciais de um médico que terá permitido a consulta de informação clínica de mais de 100 mil utentes, importa perceber que mecanismos existem para acompanhar e controlar estes acessos.
Hoje mostramos, passo a passo, como consultar, através da sua conta no portal SNS 24, quem pode aceder aos seus dados clínicos, histórico de medicação e restante informação de saúde, bem como verificar se existiram consultas aos seus registos que justifiquem atenção.
SNS 24: Gerir autorizações de acesso aos histórico clínico
Antes de mais, tenha sempre consigo os dados de acesso ao portal SNS 24. Não os deixe perdidos, não os entregue a terceiros.
Assim, siga estes passos para poder ter o controlo na sua mão do seu histórico clínico:
1.º passo - Entrar no portal do SNS 24
Vá ao portal SNS 24, pelo seu computador. Na aplicação para o seu telemóvel, certas opções não aparecem ou estão em locais mais complicados de lá chegar.
Agora que chegou à página, faça login. Olhe para o canto superior direito e clique em Iniciar sessão.
O serviço disponibiliza 3 opções para entrar. Pode fazer login por meio do seu...
- Número de Utente de Saúde
- Cartão de Cidadão
- Chave Móvel Digital
No nosso caso, para ser mais simples, escolhemos entrar com o Número de Utente de Saúde.
É colocar o seu número e esperar que o sistema envies um SMS com o código de acesso.
Claro, para isso tem de ter o seu utilizador no portal do SNS 24 com essa informação necessária.
Possivelmente já tem isso configurado, pois cada vez mais o número de telefone está associado às ações do utente nos centros de saúde e hospitais.
2.º passo - Gerir autorizações
Feito isto e já dentro do serviço SNS 24, procure agora, onde diz o seu nome, no canto superior direito. Clique lá e abrirá uma aba lateral.
Nessa aba, clique na opção O meu perfil.
Agora vai ter no centro da imagem duas opções. Vamos começar por verificar que autorizações estamos a dar para os profissionais de saúde verem os nossos dados clínicos.
Assim, clique na opção Ir para as autorizações.
Há uma janela que saltará a informar que o serviço está ainda em fase de atualização e que o utilizador irá ser encaminhado para uma nova página.
Basicamente, irá abrir um separador novo no seu navegador Faça Avançar.
Agora vai encontrar na área de Autorizações o que importa mesmo ter a sua ATENÇÃO. Sim, leia com atenção.
Estas opções importam para quem usar o seu número de utente nos centros de saúde e hospitais, por exemplo, conseguir ou não ter acesso aos seus dados clínicos, exames, medicamentos, consultas, visitas à enfermaria, etc. Convém ler e decidir.
São vários campos, leia e escolha se Autoriza ou Não Autoriza. Atenção, não estará a fazer qualquer ação irreversível. Em alguns casos poderá ter de dar autorização se o médico a pedir.
Caso tenha Autorizo, o sistema já não vai pedir a sua autorização. A qualquer altura pode entrar e alterar a sua decisão.
Feitas as devidas autorizações ou desautorizações, clique no botão Guardar Autorizações. Só assim o que fez fica gravado.
De agora em diante, qualquer profissional que tente ter acesso a estas informações terá a sua decisão como gestão de acesso. Ou vê... ou não vê o que procura. E, se quiser ver, o utente é notificado e poderá, ou não, dar o devido acesso.
3.º passo - verificar quem andou a ver o seu histórico clínico
Volte agora ao separador que ficou aberto anteriormente, ou, se o fechou, volte ao quadro logo após ter clicado na opção (que vimos na imagem 5) O meu perfil.
Clique agora na opção Ir para quem viu a minha informação.
Aqui dentro tem a informação, de vários anos, de quem viu a sua informação nas mais variadas unidades hospitalares ou de saúde que tenha frequentado.
Importa dar uma vista de olhos para ter a certeza que reconhece estas visitas, estas ações dentro da sua informação.
Este conhecimento poderá prevenir abusos e crimes, como vimos recentemente nesta ação de roubo de credenciais de um médico, que permitiu a invasão de um terceiro a informações médicas privilegiadas e privadas.