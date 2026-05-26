SNS 24: saiba quem teve acesso às suas informações e como gerir autorizações

O Portal SNS 24 permite não só consultar informação de saúde, mas também controlar quem pode aceder aos seus dados clínicos. Na área pessoal, pode verificar acessos realizados, consultar o histórico e gerir autorizações. Veja como fazê-lo.

Depois da polémica gerada pelo acesso indevido a dados de saúde, na sequência do roubo de credenciais de um médico que terá permitido a consulta de informação clínica de mais de 100 mil utentes, importa perceber que mecanismos existem para acompanhar e controlar estes acessos.

Hoje mostramos, passo a passo, como consultar, através da sua conta no portal SNS 24, quem pode aceder aos seus dados clínicos, histórico de medicação e restante informação de saúde, bem como verificar se existiram consultas aos seus registos que justifiquem atenção.

SNS 24: Gerir autorizações de acesso aos histórico clínico

Antes de mais, tenha sempre consigo os dados de acesso ao portal SNS 24. Não os deixe perdidos, não os entregue a terceiros.

Assim, siga estes passos para poder ter o controlo na sua mão do seu histórico clínico:

1.º passo - Entrar no portal do SNS 24

Vá ao portal SNS 24, pelo seu computador. Na aplicação para o seu telemóvel, certas opções não aparecem ou estão em locais mais complicados de lá chegar.

Agora que chegou à página, faça login. Olhe para o canto superior direito e clique em Iniciar sessão.

O serviço disponibiliza 3 opções para entrar. Pode fazer login por meio do seu...

Número de Utente de Saúde

Cartão de Cidadão

Chave Móvel Digital

No nosso caso, para ser mais simples, escolhemos entrar com o Número de Utente de Saúde.

É colocar o seu número e esperar que o sistema envies um SMS com o código de acesso.

Claro, para isso tem de ter o seu utilizador no portal do SNS 24 com essa informação necessária.

Possivelmente já tem isso configurado, pois cada vez mais o número de telefone está associado às ações do utente nos centros de saúde e hospitais.

2.º passo - Gerir autorizações

Feito isto e já dentro do serviço SNS 24, procure agora, onde diz o seu nome, no canto superior direito. Clique lá e abrirá uma aba lateral.

Nessa aba, clique na opção O meu perfil.

Agora vai ter no centro da imagem duas opções. Vamos começar por verificar que autorizações estamos a dar para os profissionais de saúde verem os nossos dados clínicos.

Assim, clique na opção Ir para as autorizações.

Há uma janela que saltará a informar que o serviço está ainda em fase de atualização e que o utilizador irá ser encaminhado para uma nova página.

Basicamente, irá abrir um separador novo no seu navegador Faça Avançar.

Agora vai encontrar na área de Autorizações o que importa mesmo ter a sua ATENÇÃO. Sim, leia com atenção.

Estas opções importam para quem usar o seu número de utente nos centros de saúde e hospitais, por exemplo, conseguir ou não ter acesso aos seus dados clínicos, exames, medicamentos, consultas, visitas à enfermaria, etc. Convém ler e decidir.

São vários campos, leia e escolha se Autoriza ou Não Autoriza. Atenção, não estará a fazer qualquer ação irreversível. Em alguns casos poderá ter de dar autorização se o médico a pedir.

Caso tenha Autorizo, o sistema já não vai pedir a sua autorização. A qualquer altura pode entrar e alterar a sua decisão.

Feitas as devidas autorizações ou desautorizações, clique no botão Guardar Autorizações. Só assim o que fez fica gravado.

De agora em diante, qualquer profissional que tente ter acesso a estas informações terá a sua decisão como gestão de acesso. Ou vê... ou não vê o que procura. E, se quiser ver, o utente é notificado e poderá, ou não, dar o devido acesso.

3.º passo - verificar quem andou a ver o seu histórico clínico

Volte agora ao separador que ficou aberto anteriormente, ou, se o fechou, volte ao quadro logo após ter clicado na opção (que vimos na imagem 5) O meu perfil.

Clique agora na opção Ir para quem viu a minha informação.

Aqui dentro tem a informação, de vários anos, de quem viu a sua informação nas mais variadas unidades hospitalares ou de saúde que tenha frequentado.

Importa dar uma vista de olhos para ter a certeza que reconhece estas visitas, estas ações dentro da sua informação.

Este conhecimento poderá prevenir abusos e crimes, como vimos recentemente nesta ação de roubo de credenciais de um médico, que permitiu a invasão de um terceiro a informações médicas privilegiadas e privadas.