Novidade da Google permite criar músicas e capas personalizadas em poucos cliques

O mais recente modelo de música generativa desenvolvido pela Google DeepMind está a chegar, hoje, ao Gemini. Basta descrever uma ideia ou enviar uma imagem e, em poucos segundos, a aplicação transforma o conceito numa música.

Desde que a app Gemini foi apresentada, têm sido lançadas várias ferramentas pensadas para estimular a criatividade dos utilizadores através de imagens e vídeos. De facto, os chatbots de Inteligência Artificial (IA) fazem muito mais do que reescrever e-mails.

Agora, a Google desbloqueou um novo patamar, permitindo a criação de música personalizada.

De nome Lyria 3, o mais recente modelo de música generativa desenvolvido pela Google DeepMind, está a ser integrado no Gemini.

Para utilizá-lo, basta descrever uma ideia ou enviar uma imagem. Em poucos segundos, a app transforma o conceito numa faixa envolvente e com qualidade elevada.

Por forma a explorar ainda mais possibilidades criativas, é possível pedir ao Gemini que use qualquer conteúdo que seja carregado como inspiração.

Segundo a Google, numa publicação oficial, o Lyria 3 melhora a geração de áudio da versão do modelo anterior de três formas importantes:

O utilizador não precisa de disponibilizar as suas próprias letras, pois estas são geradas para si com base no seu prompt.

O utilizador tem maior controlo criativo sobre elementos como o estilo, a voz e o tempo.

O utilizador pode criar faixas mais realistas e musicalmente complexas.

De texto para faixas e de fotos/vídeos para faixas

Agora, a app Gemini pode criar faixas de 30 segundos com capas personalizadas geradas pelo Nano Banana, facilitando a partilha rápida com amigos através do download ou simplesmente ao clicar no link de partilha.

Nas palavras da Google, o objetivo destas faixas não é criar uma obra-prima musical, mas proporcionar uma forma divertida e única de se expressar.

Com o Lyria 3, o utilizador pode transformar:

Texto em faixas musicais : descrever um género, um estado de espírito, uma piada privada ou uma memória específica para criar faixas únicas com letras ou áudio instrumental que se adequem ao estado de espírito do utilizador.

: descrever um género, um estado de espírito, uma piada privada ou uma memória específica para criar faixas únicas com letras ou áudio instrumental que se adequem ao estado de espírito do utilizador. Fotos e vídeos em faixas musicais: carregar uma foto ou um vídeo e ver o Gemini a usar o conteúdo para compor uma faixa com letras que se adequam ao ambiente.

Os criadores podem explorar o Lyria 3 no Dream Track do YouTube. Disponível nos Estados Unidos e, agora, a ser implementado para os criadores do YouTube noutros países, o Lyria 3 vai melhorar a qualidade de cada faixa sonora do Shorts.

Google não pretende que os utilizadores imitem artistas existentes

Segundo a Google, a geração de música com o Lyria 3 foi concebida para a expressão original e não para imitar artistas existentes.

Por isso, se um prompt nomear um artista específico, o Gemini vai considerá-lo uma inspiração criativa geral e criar uma faixa com um estilo ou um ambiente semelhante.

Além disso, a Google assegurou filtros para verificar os resultados em relação ao conteúdo existente.

Verificação de áudio melhorada

Todas as faixas geradas na aplicação Gemini são incorporadas com o SynthID, uma marca de água impercetível para identificar conteúdo gerado pela IA da Google.

Além disso, a Google está a oferecer mais ferramentas para ajudar a identificar conteúdo de IA, alargando as suas capacidades de verificação na aplicação Gemini para incluir áudio.

Assim, basta carregar um ficheiro e perguntar se foi gerado com a IA da Google. O Gemini verifica a presença do SynthID e usa o seu próprio raciocínio para responder.

Disponibilidade do Lyria 3

O Lyria 3 está disponível na aplicação Gemini para todos os utilizadores com mais de 18 anos em alemão, coreano, espanhol, francês, hindi, inglês, japonês e português, com planos para expandir a qualidade e a cobertura de mais idiomas.

Os subscritores do Google AI Plus, Pro e Ultra vão ter acesso a limites mais elevados.