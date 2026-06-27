Fim dos alertas de radares de velocidade? UE prepara multas para apps

A União Europeia voltou a tomar medidas rígidas sobre alguns dos serviços mais controversos. Desta vez legislou para dificultar a vida às empresas que distribuem aplicações ou dispositivos que emitem alertas de radar. Passam a poder ser multadas e os seus serviços obrigados a serem encerrados.

Fim dos alertas de radares de velocidade NA UE

A Europa interveio mais uma vez na legislação contra os alertas de radares de velocidade e todas as medidas de fiscalização rodoviária relacionadas. A alteração, agora oficial, foi determinada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, permitindo aos Estados-Membros serem mais rigorosos com os dispositivos e aplicações que emitem alertas quando o condutor se aproxima de um radar ou posto de controlo.

Embora a lei não tenha mudado significativamente, a UE abriu caminho a um novo tipo de multa que poderá gerar sérias queixas. A partir de agora, os Estados-Membros podem intentar ações judiciais e processar os fornecedores de dispositivos e aplicações que permitam aos utilizadores receber avisos sobre radares móveis ou fixos, ou sobre postos de controlo da polícia.

Até agora, os controlos e as campanhas centravam-se nos utilizadores finais, mas agora os países da UE podem visar os fornecedores destes serviços. Podem abrir investigações e processar a venda de dispositivos ou aplicações que tentem contornar as regulamentações existentes. Um dos mais conhecidos, e um dispositivo que se encontra no limite da legalidade na maioria dos países, é o Coyote.

Liberdade para enviar alertas vai desaparecer

Este serviço em breve poderá enfrentar uma barreira burocrática devido a esta nova medida e ter de modificar o seu funcionamento em certos países. O mesmo se aplica às candidaturas, que podem agora estar sujeitas a controlos mais apertados por parte das regulamentações locais de cada país. Esta nova legislação europeia não altera o que já estava em vigor em Portugal.

Continua a ser legal a utilização de aplicações ou dispositivos que emitem alertas comunitários nas nossas estradas. Por outras palavras, os próprios condutores, ou a polícia, podem continuar a reportar radares de velocidade. Os dispositivos que utilizam outras técnicas, como o bloqueio de radar ou os detetores de radar, continuam a ser completamente ilegais, podendo estes serviços ser agora alvo de maior atenção por parte das autoridades.

Assim sendo, embora o Google Maps, o Waze e o RadarBot continuem a operar normalmente, outros serviços que operam no limite da legalidade poderão em breve cessar as suas atividades ou ser penalizados, afetando tanto as novas vendas de produtos ilegais como o suporte aos já distribuídos.