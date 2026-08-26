A razão porque Richard Stallman, o pai do software livre, recusa ter smartphone

O smartphone tornou-se um acessório no quotidiano moderno. No entanto, a recolha massiva de dados pessoais e o crescimento das tecnologias de rastreio colocam em causa a segurança e a privacidade de milhões de utilizadores em todo o mundo. Será que é seguro ter um smartphone? Richard Stallman responde de forma direta.

Perante este cenário hiperconectado, Richard Stallman, conhecido pioneiro do movimento de software livre e fundador da Free Software Foundation, mantém uma posição radical. O programador recusa terminantemente a utilização de qualquer telefone móvel por considerar estes equipamentos ferramentas de vigilância contínua e controlo digital.

A ameaça à privacidade e a vigilância silenciosa

A principal preocupação em torno destes equipamentos foca-se na capacidade constante de registo de localização e telemetria que os sistemas operativos realizam em segundo plano. Para o ativista, aceitar carregar um dispositivo móvel equivale a transportar voluntariamente um localizador que regista cada passo e que pode ser acionado para monitorização indevida.

O problema central ultrapassa os componentes físicos do próprio telefone e recai sobretudo no controlo do código que gere todas as operações. Ao depender de sistemas proprietários fechados, o utilizador perde a autonomia sobre as informações confidenciais que gera diariamente, ficando exposto ao acesso não autorizado a dados privados.

Alternativas abertas contra o software fechado

Historicamente, o fundador da FSF sempre defendeu alternativas transparentes que devolvam a soberania tecnológica às pessoas, como o projeto GNU e o ecossistema Linux. Dentro do segmento móvel, iniciativas como o Replicant surgem como opções focadas na total liberdade do código, longe das restrições habituais.

As plataformas mais populares do mercado, nomeadamente o Android e o iOS, integram barreiras proprietárias e serviços na cloud que monitorizam a atividade digital. Esta ausência de transparência técnica impede que os utilizadores saibam ao certo o destino real dos registos armazenados pelas gigantes da tecnologia.

Embora esta visão tenha sido considerada exagerada durante anos, os frequentes problemas de cibersegurança provam a relevância deste debate. Cada ligação à rede ou serviço partilhado representa uma cedência de informação que exige atenção redobrada sobre quem realmente controla a tecnologia do dia a dia.