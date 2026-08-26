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A razão porque Richard Stallman, o pai do software livre, recusa ter smartphone

· Mobile 11 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Raiana says:
    26 de Agosto de 2026 às 08:16

    O código do meu carro também é proprietário, no entanto não me controla minimamente. Nem tudo que é proprietário é mau, mas segundo este, control freak, se não tens controlo e transparência totais, então tem que ser mau… Enfim.

    Uma coisa é telemetria para te direcionar publicidade ou estatísticas abominar de navegação, outra coisa é invadir privacidade (processar mails, mensagens, conversas, etc). Até ao momento nada indica que as marcas em si o estejam a fazer, isso sim existem programas ou agências (dos EUA, China, Rússia etc) que tentam invadir alguns terminais e aceder a tudo, mas isso não corresponde à empresa do SO.

    Responder
  2. Rui says:
    26 de Agosto de 2026 às 09:16

    É nerd do linux sem amigos

    Responder
  3. Eu says:
    26 de Agosto de 2026 às 11:52

    NOKIA 6300 TA-1287 DUAL SIM 4G será o meu próximo equipamento

    Responder

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