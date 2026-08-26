A razão porque Richard Stallman, o pai do software livre, recusa ter smartphone
O smartphone tornou-se um acessório no quotidiano moderno. No entanto, a recolha massiva de dados pessoais e o crescimento das tecnologias de rastreio colocam em causa a segurança e a privacidade de milhões de utilizadores em todo o mundo. Será que é seguro ter um smartphone? Richard Stallman responde de forma direta.
Perante este cenário hiperconectado, Richard Stallman, conhecido pioneiro do movimento de software livre e fundador da Free Software Foundation, mantém uma posição radical. O programador recusa terminantemente a utilização de qualquer telefone móvel por considerar estes equipamentos ferramentas de vigilância contínua e controlo digital.
A ameaça à privacidade e a vigilância silenciosa
A principal preocupação em torno destes equipamentos foca-se na capacidade constante de registo de localização e telemetria que os sistemas operativos realizam em segundo plano. Para o ativista, aceitar carregar um dispositivo móvel equivale a transportar voluntariamente um localizador que regista cada passo e que pode ser acionado para monitorização indevida.
O problema central ultrapassa os componentes físicos do próprio telefone e recai sobretudo no controlo do código que gere todas as operações. Ao depender de sistemas proprietários fechados, o utilizador perde a autonomia sobre as informações confidenciais que gera diariamente, ficando exposto ao acesso não autorizado a dados privados.
Alternativas abertas contra o software fechado
Historicamente, o fundador da FSF sempre defendeu alternativas transparentes que devolvam a soberania tecnológica às pessoas, como o projeto GNU e o ecossistema Linux. Dentro do segmento móvel, iniciativas como o Replicant surgem como opções focadas na total liberdade do código, longe das restrições habituais.
As plataformas mais populares do mercado, nomeadamente o Android e o iOS, integram barreiras proprietárias e serviços na cloud que monitorizam a atividade digital. Esta ausência de transparência técnica impede que os utilizadores saibam ao certo o destino real dos registos armazenados pelas gigantes da tecnologia.
Embora esta visão tenha sido considerada exagerada durante anos, os frequentes problemas de cibersegurança provam a relevância deste debate. Cada ligação à rede ou serviço partilhado representa uma cedência de informação que exige atenção redobrada sobre quem realmente controla a tecnologia do dia a dia.
O código do meu carro também é proprietário, no entanto não me controla minimamente. Nem tudo que é proprietário é mau, mas segundo este, control freak, se não tens controlo e transparência totais, então tem que ser mau… Enfim.
Uma coisa é telemetria para te direcionar publicidade ou estatísticas abominar de navegação, outra coisa é invadir privacidade (processar mails, mensagens, conversas, etc). Até ao momento nada indica que as marcas em si o estejam a fazer, isso sim existem programas ou agências (dos EUA, China, Rússia etc) que tentam invadir alguns terminais e aceder a tudo, mas isso não corresponde à empresa do SO.
Está mais que provado que a Google, Apple e Microsoft roubam os teus dados do teu dispositivo sendo que depois os vendem a terceiros. Entre os dados encontram emais, mensagens, conversas (incluem as que são feitas em pessoa), etc.
Ainda bem, assim é de borla
Tudo indica, basta leres nos Termos de Utilização (Term of Service).
inocente…
Só se for um carro com 20 anos e mesmo assim
É nerd do linux sem amigos
🙂 🙂 🙂 . muito bom.
Sim.
Antes do aparecimento do telemóvel ou o telefone não havia amigos…
pois não, éramos todos uns anti-sociais que se fechavam em casa e nem sequer falavam com os vizinhos, nem com os colegas da escola 😉 ainda bem que inventaram os telemóveis e as redes sociais para finalmente sairmos de casa, fazermos amizades e namorarmos … o que seria de nós sem essas maravilhas ?
NOKIA 6300 TA-1287 DUAL SIM 4G será o meu próximo equipamento