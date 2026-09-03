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Precisa de um atestado médico? Vai deixar de o pedir no Centro de Saúde

· Notícias 1 Comentário

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Autor: Vítor M.

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  1. B80 says:
    3 de Setembro de 2026 às 19:01

    Mas, mas… Isto está tudo parvo ou quê?
    De facto o que mais vejo quando vou ao centro de saúde é gente a pedir licenças de porte de arma e caçar pessoal que quer ir pilotar um barco e não pode!!!
    Mas estes senhores têm noção do país em que vivem? Em de de aproveitar os poucos recursos disponíveis para melhorar os serviços existentes vão se alocar em serviços marginais apenas porque um Jotinha quer ir fazer skeet shooting ao largo da costa…
    Os atestados de aptidão até deveriam ser passados pela medicina do trabalho ou serviços semelhantes.

    Não resolvam o excesso de doentes (turistas e imigrantes) que vêm estourar o nosso SNS e fazer calotes sem depois pagar as contas. Não ofereçam melhores condições ao médicos, não acabem com o excesso de oferta privada (que depois vai deixar o SNS depauperado) e depois vejam o que acontece.

    Mas pronto vindo de senhores que acham 2300€ uma renda perfeitamente acessível e moderada, está tudo dito

    Responder

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