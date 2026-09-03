Precisa de um atestado médico? Vai deixar de o pedir no Centro de Saúde

Obter um atestado médico para renovar a carta de condução ou pedir uma licença de caça pode obrigar a disputar uma consulta com quem realmente precisa de acompanhamento clínico. O Governo quer acabar com este problema através dos novos Centros de Avaliação Médica e Psicológica.

Renovar a carta de condução, obter uma licença de uso e porte de arma ou tratar de uma carta náutica exige, em determinadas situações, um comprovativo de aptidão física e psicológica.

Até agora, muitos destes documentos acabavam por ser pedidos nos cuidados de saúde primários, ocupando consultas que poderiam ser utilizadas na vigilância de doenças ou no acompanhamento de utentes. A solução passa pelos novos Centros de Avaliação Médica e Psicológica, conhecidos pela sigla CAMP.

O que são os novos CAMP?

Os CAMP são serviços clínicos especializados na realização das avaliações médicas, psicológicas e psicotécnicas necessárias à emissão de atestados de robustez física e psíquica.

Estas unidades serão integradas nas Unidades Locais de Saúde, mas terão um circuito próprio. Cada centro deverá contar com médicos, psicólogos e técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica.

Segundo a Portaria n.º 377/2026/1, de 25 de agosto, os CAMP poderão realizar avaliações destinadas a:

Obter ou renovar cartas de condução dos grupos 1 e 2;

Emitir licenças de caçador;

Conceder licenças de uso e porte de arma;

Exercer atividades náuticas;

Cumprir outras exigências legais que obriguem à apresentação de um comprovativo de aptidão física ou psicológica.

A avaliação inclui um exame clínico individual e a consulta da informação clínica disponível. Os resultados serão depois comunicados ao requerente e à entidade que deverá receber o atestado, através dos sistemas previstos na lei.

Centros de Saúde ficam libertos destas tarefas?

Esse é um dos principais objetivos da medida. O Governo reconhece que a emissão destes documentos consome uma parte considerável da atividade dos cuidados de saúde primários.

Ao concentrar as avaliações nos CAMP, pretende-se libertar os médicos de família de tarefas de natureza essencialmente administrativa e aumentar a disponibilidade para consultas assistenciais.

Existe, contudo, um detalhe importante: os CAMP não começam automaticamente a funcionar em todas as regiões ao mesmo tempo.

A criação de cada centro depende da iniciativa da respetiva ULS, da apresentação de um estudo de viabilidade e de um parecer favorável do diretor executivo do SNS. Em alguns casos, poderá existir temporariamente um único CAMP partilhado por várias ULS geograficamente próximas.

Assim, a implementação deverá acontecer de forma gradual.

Atestado de aptidão não é o mesmo que baixa médica

A criação dos CAMP não altera as regras das baixas médicas nem da autodeclaração de doença. Estamos perante documentos diferentes.

Documento Para que serve Onde é obtido Atestado de aptidão física ou psicológica Carta de condução, armas, caça ou navegação CAMP, quando estiver disponível na respetiva ULS Autodeclaração de doença Justificar uma doença até três dias consecutivos Serviços digitais do SNS Certificado de Incapacidade Temporária Certificar uma incapacidade temporária para o trabalho Entidades de saúde públicas, privadas ou sociais habilitadas

A Autodeclaração de Doença continua limitada a três dias consecutivos e pode ser utilizada, no máximo, duas vezes por ano. O documento pode ser pedido através da área pessoal do Portal SNS 24 ou da aplicação móvel.

Já o Certificado de Incapacidade Temporária, habitualmente conhecido como baixa médica, pode ser emitido por entidades prestadoras de cuidados de saúde públicas, privadas e sociais, incluindo serviços de urgência. Este alargamento resulta do Decreto-Lei n.º 2/2024.

Como pedir um atestado num CAMP?

Como a abertura dos centros depende de cada ULS, o utente deverá começar por confirmar se já existe um CAMP em funcionamento na sua área de residência.

O agendamento será assegurado pelo próprio centro, que marcará as consultas e avaliações necessárias. Os formulários atualmente utilizados não são alterados pela nova portaria.

Na prática, o procedimento deverá passar pelos seguintes passos:

Contactar a respetiva Unidade Local de Saúde; Confirmar a existência e localização do CAMP responsável; Agendar a avaliação através do circuito indicado; Realizar o exame clínico e, quando aplicável, a avaliação psicológica ou psicotécnica; Receber o atestado ou a comunicação do resultado pelos meios legalmente previstos.

A mudança promete reduzir deslocações desnecessárias aos Centros de Saúde e devolver tempo clínico aos médicos de família. Contudo, o impacto imediato dependerá da rapidez com que cada ULS consiga instalar e colocar em funcionamento o respetivo CAMP.