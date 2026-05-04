Exoesqueleto chinês faz mulher com deficiência motora voltar a andar (vídeo)

Um vídeo gravado na maior feira de importação e exportação do mundo, na China, partilhou com o mundo uma visitante argentina com deficiência motora a andar de pé com a ajuda de um exoesqueleto desenvolvido por uma empresa chinesa. O momento terá catapultado o dispositivo para o centro das atenções globais.

A 139.ª edição da Canton Fair, realizada em Guangzhou, ficou marcada por um momento que rapidamente saiu das paredes do recinto e invadiu as redes sociais.

Maria, uma visitante argentina que vive com deficiência motora, foi filmada a levantar-se e a andar com o suporte de um exoesqueleto no stand da Hangzhou Taixi Intelligent Technology.

O vídeo correu as redes sociais e terá feito disparar o interesse pelo dispositivo, segundo o China Daily.

O que faz e como funciona o exoesqueleto?

O equipamento em causa não é um simples dispositivo de apoio físico. Segundo Liang Linchao, presidente e diretor-geral da empresa, o sistema integra dados provenientes de múltiplos sensores com algoritmos de Inteligência Artificial, sendo capaz de interpretar a intenção do utilizador em tempo real.

O resultado é um suporte adaptativo que acompanha movimentos como caminhar, subir e descer rampas, algo que Liang descreve como uma espécie de "interface cérebro-computador ambulatória".

Em termos práticos, o exoesqueleto de 1,8 kg ajuda pessoas com mobilidade reduzida a recuperar autonomia em situações do quotidiano, sem necessidade de cadeira de rodas ou de assistência constante.

Vídeo gerou interesse no exoesqueleto

Ainda segundo o mesmo órgão de comunicação, o impacto do vídeo refletiu-se não apenas nas pesquisas pelo produto, que subiram quase 300%, mas nas vendas diárias em livestream na plataforma Douyin, que ultrapassaram as 100 unidades por dia.

As encomendas nas plataformas de comércio eletrónico registaram, também, um crescimento assinalável.

O exoesqueleto está disponível para pré-encomenda por 1200 dólares (cerca de 1023 euros), com entrada prevista nos mercados nacional e internacional por volta de meados de 2026.

O preço final de venda ao público deverá ficar abaixo dos 10.000 yuans (cerca de 1250 euros), um valor que a empresa acredita ser competitivo para uma tecnologia desta natureza.

Numa segunda visita de Maria ao stand da Hangzhou Taixi Intelligent Technology, a empresa ofereceu-lhe o mesmo modelo que havia experimentado anteriormente.

O China Daily citou que a argentina agradeceu em chinês e manifestou o desejo de que mais pessoas no seu país pudessem ter acesso a esta tecnologia.

Ambições globais

Conforme mencionado, a Hangzhou Taixi Intelligent Technology não pretende ficar pelo mercado interno.

Os planos da empresa passam por uma expansão internacional, com o objetivo declarado de melhorar a mobilidade e a qualidade de vida de pessoas com deficiência motora em todo o mundo, tirando partido das capacidades da robótica e da manufatura avançada chinesa.