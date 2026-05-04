Exoesqueleto chinês faz mulher com deficiência motora voltar a andar (vídeo)
Um vídeo gravado na maior feira de importação e exportação do mundo, na China, partilhou com o mundo uma visitante argentina com deficiência motora a andar de pé com a ajuda de um exoesqueleto desenvolvido por uma empresa chinesa. O momento terá catapultado o dispositivo para o centro das atenções globais.
A 139.ª edição da Canton Fair, realizada em Guangzhou, ficou marcada por um momento que rapidamente saiu das paredes do recinto e invadiu as redes sociais.
Maria, uma visitante argentina que vive com deficiência motora, foi filmada a levantar-se e a andar com o suporte de um exoesqueleto no stand da Hangzhou Taixi Intelligent Technology.
O vídeo correu as redes sociais e terá feito disparar o interesse pelo dispositivo, segundo o China Daily.
O que faz e como funciona o exoesqueleto?
O equipamento em causa não é um simples dispositivo de apoio físico. Segundo Liang Linchao, presidente e diretor-geral da empresa, o sistema integra dados provenientes de múltiplos sensores com algoritmos de Inteligência Artificial, sendo capaz de interpretar a intenção do utilizador em tempo real.
O resultado é um suporte adaptativo que acompanha movimentos como caminhar, subir e descer rampas, algo que Liang descreve como uma espécie de "interface cérebro-computador ambulatória".
Em termos práticos, o exoesqueleto de 1,8 kg ajuda pessoas com mobilidade reduzida a recuperar autonomia em situações do quotidiano, sem necessidade de cadeira de rodas ou de assistência constante.
Na 139.ª Feira de Importação e Exportação da China (Feira de Cantão), uma senhora com deficiência, da Argentina, conseguiu voltar a ficar de pé com a ajuda de um exoesqueleto desenvolvido por uma empresa chinesa. O dispositivo pesa apenas 1,8 kg e está equipado com um sistema de… pic.twitter.com/I3S2gzXLyL
— Embaixada da China em Portugal 中国驻葡萄牙大使馆 (@ChinaEmbPt) May 3, 2026
Vídeo gerou interesse no exoesqueleto
Ainda segundo o mesmo órgão de comunicação, o impacto do vídeo refletiu-se não apenas nas pesquisas pelo produto, que subiram quase 300%, mas nas vendas diárias em livestream na plataforma Douyin, que ultrapassaram as 100 unidades por dia.
As encomendas nas plataformas de comércio eletrónico registaram, também, um crescimento assinalável.
O exoesqueleto está disponível para pré-encomenda por 1200 dólares (cerca de 1023 euros), com entrada prevista nos mercados nacional e internacional por volta de meados de 2026.
O preço final de venda ao público deverá ficar abaixo dos 10.000 yuans (cerca de 1250 euros), um valor que a empresa acredita ser competitivo para uma tecnologia desta natureza.
Numa segunda visita de Maria ao stand da Hangzhou Taixi Intelligent Technology, a empresa ofereceu-lhe o mesmo modelo que havia experimentado anteriormente.
O China Daily citou que a argentina agradeceu em chinês e manifestou o desejo de que mais pessoas no seu país pudessem ter acesso a esta tecnologia.
Ambições globais
Conforme mencionado, a Hangzhou Taixi Intelligent Technology não pretende ficar pelo mercado interno.
Os planos da empresa passam por uma expansão internacional, com o objetivo declarado de melhorar a mobilidade e a qualidade de vida de pessoas com deficiência motora em todo o mundo, tirando partido das capacidades da robótica e da manufatura avançada chinesa.