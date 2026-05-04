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Meta acusada de acesso ao conteúdo do WhatsApp! Governo arquiva o caso

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Autor: Pedro Simões

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  1. Zec says:
    4 de Maio de 2026 às 11:40

    Não é estranho terem arquivado o caso. A Meta pagou para que isso acontecesse.
    E a Meta que não venha com tretas que são alegações sem fundamento quando são eles que desenvolveram a APP, eles sabem perfeitamente como aceder às mensagens, encriptadas ou não.

    Responder
  2. Mamba says:
    4 de Maio de 2026 às 11:43

    SurprisePikachuFace.jpeg

    Responder
  3. JP says:
    4 de Maio de 2026 às 11:53

    Se nem o Signal é privado como é que alguém ainda espera que empresa gigantes que fazem dinheiro com publicidade e venda de dados privados como Google, Microsoft, Twitter X, e Meta Facebook tenham serviços privados e incriptados?

    Responder
  4. Guilherme says:
    4 de Maio de 2026 às 11:53

    Sempre se soube que a NSA e os Israelitas têm acesso as mensagens, claro que foi arquivado “ordens superiores”.

    Ainda criticaram o Musk e o CEO do Telegram por alertarem para estes factos, que afinal sempre são verdade!

    Responder

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