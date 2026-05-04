Meta acusada de acesso ao conteúdo do WhatsApp! Governo arquiva o caso

Um relatório interno do Departamento de Comércio dos EUA veio iria deixar claro o que todos pensam. Após uma investigação de dez meses, concluiu que a Meta tinha acesso a mensagens encriptadas do WhatsApp e outros serviço- No entanto, a agência encerrou o caso sem conclusões oficiais.

Meta acusada de acesso ao conteúdo do WhatsApp

Há já algum tempo que circulam dúvidas sobre as normas de privacidade por parte da Meta. Nos últimos meses, veio a público a possibilidade de a empresa ter acesso às mensagens trocadas entre a sua IA e os utilizadores do Facebook, Instagram e WhatsApp. Isto pode parecer um mero detalhe, há que considerar o que um agente federal dos EUA descobriu.

Numa investigação de dez meses, o funcionário, colocado no Departamento de Indústria e Segurança do Ministério do Comércio, reuniu provas e testemunhos. Estes lançaram dúvidas sobre a alegação de que a encriptação impede o Meta de aceder às mensagens do WhatsApp. Apesar dos detalhes e da potencial importância das descobertas, o trabalho foi descartado e a investigação foi abruptamente encerrada.

As informações publicadas incluem detalhes sobre a investigação relativa à possibilidade de os funcionários e os terceiros da Meta terem tido acesso a conversas de utilizadores. O agente chegou a afirmar, num e-mail para outros funcionários, que "não há limite para o tipo de mensagem que a Meta pode ver", incluindo texto, imagens e áudio. Nesse mesmo documento, alertou ainda para eventuais "violações civis e criminais".

O estranho é que o governo arquiva o caso

Nesta comunicação interna, o responsável pelo processo mencionou um sistema em vigor desde 2019. É baseado em níveis e permite que alguns funcionários da própria empresa, bem como contratados já empregados no estrangeiro ou a operar fora dos EUA, tenham acesso às comunicações privadas dos utilizadores, apesar da encriptação de ponta a ponta.

Em concreto, o relatório refere que dois moderadores do Meta, contratados pela consultora Accenture, admitiram ter acesso a mensagens privadas na plataforma. O e-mail redigido pelo agente federal responsável pela investigação não constitui uma acusação formal contra o Meta. Após o documento ter sido enviado para várias plataformas, o Departamento de Indústria e Segurança encerrou a investigação sem tomar qualquer outra medida.

A Meta declarou que a acusação não tem fundamento: "A alegação de que o WhatsApp pode aceder às comunicações encriptadas das pessoas é categoricamente falsa". Da mesma forma, para a empresa-mãe do WhatsApp, o facto de uma agência superior ter encerrado definitivamente a investigação é prova suficiente de que cumpre todos os padrões e requisitos de privacidade.