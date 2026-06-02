Catapultas eletromagnéticas na Lua? Especialistas alertam para o perigo da inovação

Várias potências mundiais e empresas privadas estão a planear a instalação de catapultas eletromagnéticas na Lua para lançar objetos para o espaço sem combustível. No entanto, especialistas alertam que esta tecnologia poderá ser rapidamente desviada para fins militares perigosos.

Recurso científico ou potencial ameaça militar?

A ideia de utilizar canhões de massa na Lua não é propriamente nova, tendo sido sugerida pelo físico Gerard O'Neill na década de 1970 para transportar minérios lunares. Contudo, o interesse renovado de entidades como a SpaceX, a China ou a Auriga Space acendeu os alertas dos analistas de segurança.

Um relatório recente de Andre Sonntag, especialista em segurança cislunar, detalha como estas catapultas eletromagnéticas podem ser transformadas em armas altamente destrutivas.

Se esta tecnologia for otimizada para cargas pesadas, o perigo aumenta exponencialmente. Estas estruturas poderiam lançar projéteis inertes, sondas de ataque a satélites ou até veículos equipados com ogivas nucleares.

Além disso, os lançamentos a partir da superfície lunar escapariam facilmente aos sistemas de alerta terrestre convencionais, tornando qualquer ofensiva praticamente indetetável a tempo útil.

O funcionamento destas pistas eletromagnéticas

O princípio técnico por trás dos canhões de massa é incrivelmente eficiente. Trata-se de uma pista linear composta por uma sucessão de eletroímanes ativados sequencialmente.

À medida que um veículo metálico se desloca pela pista, cada íman ativa-se no momento exato para puxar e acelerar a carga, o que elimina a necessidade de combustíveis tradicionais.

Para escapar à gravidade da Lua, a carga precisa de atingir uma velocidade de 2,4 quilómetros por segundo. Uma vez alcançado este limiar, o objeto é projetado diretamente para o vácuo espacial. Este método permite lançar satélites ou materiais de construção com um custo energético drasticamente reduzido.

Porquê instalar estas catapultas na Lua

Existem dois motivos fundamentais para esta tecnologia ser viável na Lua e não na Terra:

Em primeiro lugar, a aceleração extrema gerada por estes canhões destruiria qualquer objeto na atmosfera terrestre devido à fricção extrema. Como a Lua não tem uma atmosfera densa, esse obstáculo simplesmente não existe.

Por outro lado, a gravidade lunar é muito inferior à da Terra, o que significa que a velocidade necessária para a libertação orbital é significativamente menor e mais fácil de alcançar.

Embora o relatório de Sonntag não aponte diretamente nomes, Elon Musk já expressou publicamente o seu interesse nesta tecnologia. O magnata pretende criar centros de dados e produzir satélites de inteligência artificial diretamente na Lua, aproveitando o vácuo para refrigeração e a energia solar abundante.

Apesar de o Tratado do Espaço Exterior das Nações Unidas proibir bases militares e armas nucleares em corpos celestes, a fiscalização na Lua é quase impossível.

À medida que a tecnologia avança de pequenos protótipos para sistemas de grande escala, a comunidade internacional enfrentará o desafio de garantir que a exploração espacial se mantém pacífica e livre de conflitos geopolíticos perigosos.

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