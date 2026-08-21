Apple prepara decisão polémica para as câmaras dos novos iPhone 18

As mais recentes fugas de informação sobre a futura linha iPhone 18 Pro sugerem que a Apple poderá voltar a aplicar uma das suas estratégias mais controversas de sempre. Se os rumores se confirmarem, a gigante de Cupertino planeia diferenciar os dois modelos topo de gama.

Uma revolução fotográfica exclusiva para o iPhone 18 Pro Max

Os rumores apontam para que a Apple esteja a desenvolver um sensor de abertura variável altamente inovador para a geração do iPhone 18 Pro.

Esta tecnologia promete transformar a qualidade das fotografias em condições de pouca luz e oferecer um controlo de profundidade sem precedentes.

No entanto, a polémica instala-se com a possibilidade de este avanço estar reservado apenas para o iPhone 18 Pro Max, deixando a versão Pro padrão de fora desta verdadeira revolução fotográfica.

Estratégia de segmentação já irritou os utilizadores no passado

Esta abordagem de beneficiar o modelo de maiores dimensões não é uma novidade no historial da Apple. Em 2020, o iPhone 12 Pro Max recebeu um sensor maior e uma estabilização superior face ao modelo mais pequeno.

Mais recentemente, a história repetiu-se com o zoom ótico de cinco vezes, que foi inicialmente exclusivo do iPhone 15 Pro Max. Esta decisão obriga os consumidores a escolherem entre a ergonomia de um telemóvel mais compacto e as melhores capacidades de câmara do mercado.

A confirmarem-se estes dados sobre o iPhone 18, o mercado enfrentará novamente uma divisão. Os utilizadores que investem quantias elevadas num dispositivo da gama "Pro" esperam obter o mesmo desempenho, independentemente do tamanho do ecrã escolhido.

Ao limitar a abertura variável ao modelo Max, a Apple cria um fosso técnico que desvaloriza a versão mais pequena. Caso esta disparidade se verifique, fará cada vez menos sentido considerar estes dois equipamentos como equivalentes.

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