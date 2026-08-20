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O seu Xiaomi vai deixar de atualizar? Veja a lista de smartphones que perdem suporte

· Android 5 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. OfficialKarma says:
    20 de Agosto de 2026 às 08:17

    O calcanhar de aquiles desta marca é a sua política de atualizações de segurança. Na sua grande maioria qualquer Xiaomi recebe 1 ou 2 atualizações, e adeus. Os dispositivos são bons, a preço aceitável, gosto do sistema operativo mas, nada é perfeito.

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    • Ivo says:
      20 de Agosto de 2026 às 09:18

      Concordo plenamente contigo. Também nunca entendi por que a Xiaomi oferece um período tão curto de atualizações de segurança, especialmente quando o hardware dos aparelhos aguenta muito mais. Já tive alguns modelos da marca e gostava do MIUI/HyperOS, mas essa falta de suporte a longo prazo acaba pesando na decisão de compra. Hoje em dia, para Android, também prefiro a Oppo — sinto que eles entregam um equilíbrio melhor entre custo e actualizações. É uma pena, porque a Xiaomi tem potencial para ser ainda melhor nesse aspecto.

      Responder
      • B@rão Vermelho says:
        20 de Agosto de 2026 às 09:46

        Concordo, mas que são máquinas fantásticas lá isso são, a apanhar rede e Wifi são top e a nível de som também deixam muitos topo de gama envergonhados.

        Responder
  2. Alex says:
    20 de Agosto de 2026 às 09:06

    Foi por durar tão poucos anos as atualizações na Xiaomi que optei por mudar de marca e escolhi um Pixel da Google, as atualizações são garantidas por 7 anos.

    Responder
  3. Pjs says:
    20 de Agosto de 2026 às 09:41

    Uma das razões que faz o IOS ganhar terreno paulatinamente…..

    Responder

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