O seu Xiaomi vai deixar de atualizar? Veja a lista de smartphones que perdem suporte

A Xiaomi procedeu a uma nova revisão na sua política de suporte de software e colocou vários smartphones populares na lista de fim de vida útil. A medida dita o término imediato da chegada de novidades do sistema HyperOS, bem como a interrupção no envio de correções de segurança regulares para os equipamentos visados.

Esta transição marca o fim de um ciclo programado pela marca chinesa para a manutenção dos seus dispositivos no mercado. A partir deste momento, os equipamentos abrangidos continuam totalmente funcionais a nível de hardware, mas deixam de receber novos recursos ou melhorias de estabilidade, salvo em situações de falhas de segurança verdadeiramente críticas.

Smartphones Xiaomi e Redmi que ficam sem suporte

A lista atualizada integra smartphones com grande expressão de mercado, nomeadamente o Xiaomi 12S Pro e o Xiaomi 12 Lite, aos quais se juntam o Redmi Note 12R, o Redmi 12R e o Redmi 12 5G. Também no segmento dos tablets há mexidas a registar, com o popular Redmi Pad SE a perder igualmente o direito a novas atualizações.

Com este encerramento oficial de ciclo, nenhum destes dispositivos terá acesso às futuras versões do sistema operativo, como a próxima iteração do HyperOS. O suporte focado nas novas versões do Android fica igualmente travado, mantendo estes aparelhos na versão de software em que se encontram atualmente.

Impacto direto na segurança e no HyperOS

A paragem na distribuição de correções mensais acarreta desafios relevantes a médio prazo para quem utiliza estes aparelhos no dia a dia. Sem as mais recentes barreiras de proteção do sistema Android, os equipamentos tornam-se naturalmente mais vulneráveis a ameaças digitais e vulnerabilidades recém-descobertas na rede.

A Xaomi direciona agora todo o foco e recursos de desenvolvimento para a sua nova vaga de equipamentos. Para os utilizadores que pretendem usufruir das mais recentes capacidades de inteligência artificial e manter a sua privacidade totalmente salvaguardada, a transição para terminais mais recentes torna-se a recomendação mais acertada.

O catálogo mais recente da marca já contempla períodos de suporte alargados com vários anos de atualizações garantidas de raiz. Resta aos proprietários destes seis modelos avaliar se mantêm os equipamentos no estado atual ou se dão o salto para as novas propostas da marca.