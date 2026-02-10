Novo BYD Atto 3 EVO traz mais de 700 km de autonomia a um preço muito competitivo

A BYD apresentou o novo Atto 3 EVO, uma evolução profunda do seu SUV elétrico compacto. O modelo surge com uma bateria maior, mais potência e melhorias tecnológicas, mantendo um posicionamento de preço semelhante ao do antecessor.

Destaques Arquitetura de 800 V : permite carregamento rápido DC até 220 kW, passando de 10% a 80% em 25 minutos com a bateria de 74,8 kWh.

: permite carregamento rápido DC até 220 kW, passando de 10% a 80% em 25 minutos com a bateria de 74,8 kWh. Versão Excellence com tração integral : acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,9 segundos, com potência combinada de 449 cv (330 kW) e 560 Nm.

: acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,9 segundos, com potência combinada de 449 cv (330 kW) e 560 Nm. Versão Design com tração traseira : oferece até 510 km de autonomia WLTP, com 313 cv (230 kW) a partir de um único motor traseiro.

: oferece até 510 km de autonomia WLTP, com 313 cv (230 kW) a partir de um único motor traseiro. Capacidade da bagageira: aumenta para 490 litros, com um novo compartimento dianteiro de 101 litros para arrumação adicional.

Bateria maior e plataforma de 800 V

A principal novidade do BYD Atto 3 EVO é o salto na capacidade da bateria. O modelo passa a usar uma unidade de 74,8 kWh, construída sobre a plataforma e-Platform 3.0 com arquitetura de 800 volts.

Com esta base técnica, o SUV elétrico admite potências de carregamento até 220 kW, permitindo passar de 10% para 80% de carga em cerca de 25 minutos.

Este aumento da bateria responde a uma das principais limitações da geração anterior, que tinha cerca de 60 kWh e carregamentos mais lentos em corrente contínua.

Duas versões, até 449 cv

O Atto 3 EVO chega com duas versões distintas em potência e tração:

Design com 313 cv, tração traseira e autonomia WLTP de 510 km

com 313 cv, tração traseira e autonomia WLTP de 510 km Excellence com 449 cv, tração integral e autonomia WLTP de 470 km

A aceleração também melhora significativamente. A versão Design cumpre os 0-100 km/h em 5,5 segundos, enquanto a Excellence baixa esse valor para apenas 3,9 segundos.

Segundo os dados divulgados, em utilização real em autoestrada o consumo deverá situar-se entre 20 e 22 kWh/100 km, o que corresponde a cerca de 350 km entre carregamentos.

Mais espaço e tecnologia a bordo

O novo modelo também cresce em funcionalidade. O Atto 3 EVO oferece agora:

490 litros de bagageira traseira

101 litros de bagageira dianteira

No interior, destaca-se o sistema de infotainment com ecrã central de 15,6 polegadas, serviços Google integrados e assistente de voz com inteligência artificial.

Entre os equipamentos disponíveis encontram-se ainda:

Carregamento sem fios refrigerado

Acesso NFC

Função V2L para alimentar dispositivos externos

Head-Up Display e bancos aquecidos nas versões superiores

E o preço, mantém-se competitivo?

Apesar das melhorias técnicas, o novo Atto 3 EVO chega com preços muito próximos dos praticados anteriormente nos mercados vizinhos de Portugal.

Segundo os dados partilhados em Espanha, estes são os preços do novo BYD:

Design desde 42.990 euros

Excellence desde 45.990 euros

O BYD Atto 3 EVO ainda não tem preço oficial para Portugal, mas os valores anunciados para a Europa colocam-no num patamar semelhante ao atual Atto 3.

Com estas alterações, o modelo deixa de ser apenas uma proposta urbana e passa a assumir-se como um SUV elétrico mais completo, capaz de viagens longas sem compromissos relevantes.