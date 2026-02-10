Novo BYD Atto 3 EVO traz mais de 700 km de autonomia a um preço muito competitivo
A BYD apresentou o novo Atto 3 EVO, uma evolução profunda do seu SUV elétrico compacto. O modelo surge com uma bateria maior, mais potência e melhorias tecnológicas, mantendo um posicionamento de preço semelhante ao do antecessor.
Destaques
- Arquitetura de 800 V: permite carregamento rápido DC até 220 kW, passando de 10% a 80% em 25 minutos com a bateria de 74,8 kWh.
- Versão Excellence com tração integral: acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,9 segundos, com potência combinada de 449 cv (330 kW) e 560 Nm.
- Versão Design com tração traseira: oferece até 510 km de autonomia WLTP, com 313 cv (230 kW) a partir de um único motor traseiro.
- Capacidade da bagageira: aumenta para 490 litros, com um novo compartimento dianteiro de 101 litros para arrumação adicional.
Bateria maior e plataforma de 800 V
A principal novidade do BYD Atto 3 EVO é o salto na capacidade da bateria. O modelo passa a usar uma unidade de 74,8 kWh, construída sobre a plataforma e-Platform 3.0 com arquitetura de 800 volts.
Com esta base técnica, o SUV elétrico admite potências de carregamento até 220 kW, permitindo passar de 10% para 80% de carga em cerca de 25 minutos.
Este aumento da bateria responde a uma das principais limitações da geração anterior, que tinha cerca de 60 kWh e carregamentos mais lentos em corrente contínua.
Duas versões, até 449 cv
O Atto 3 EVO chega com duas versões distintas em potência e tração:
- Design com 313 cv, tração traseira e autonomia WLTP de 510 km
- Excellence com 449 cv, tração integral e autonomia WLTP de 470 km
A aceleração também melhora significativamente. A versão Design cumpre os 0-100 km/h em 5,5 segundos, enquanto a Excellence baixa esse valor para apenas 3,9 segundos.
Segundo os dados divulgados, em utilização real em autoestrada o consumo deverá situar-se entre 20 e 22 kWh/100 km, o que corresponde a cerca de 350 km entre carregamentos.
Mais espaço e tecnologia a bordo
O novo modelo também cresce em funcionalidade. O Atto 3 EVO oferece agora:
- 490 litros de bagageira traseira
- 101 litros de bagageira dianteira
No interior, destaca-se o sistema de infotainment com ecrã central de 15,6 polegadas, serviços Google integrados e assistente de voz com inteligência artificial.
Entre os equipamentos disponíveis encontram-se ainda:
- Carregamento sem fios refrigerado
- Acesso NFC
- Função V2L para alimentar dispositivos externos
- Head-Up Display e bancos aquecidos nas versões superiores
E o preço, mantém-se competitivo?
Apesar das melhorias técnicas, o novo Atto 3 EVO chega com preços muito próximos dos praticados anteriormente nos mercados vizinhos de Portugal.
Segundo os dados partilhados em Espanha, estes são os preços do novo BYD:
- Design desde 42.990 euros
- Excellence desde 45.990 euros
O BYD Atto 3 EVO ainda não tem preço oficial para Portugal, mas os valores anunciados para a Europa colocam-no num patamar semelhante ao atual Atto 3.
Com estas alterações, o modelo deixa de ser apenas uma proposta urbana e passa a assumir-se como um SUV elétrico mais completo, capaz de viagens longas sem compromissos relevantes.